Barcelone teste pour recevoir une couverture télévisée complète

La Formule 1 a annoncé que les deux tests de cette année à Barcelone seront traités comme des «événements officiels», avec le même niveau de couverture télévisée accordé aux week-ends de course.

Comme révélé dans un communiqué de presse jeudi, les équipes de diffusion de Sky Italia et Sky UK travailleront en collaboration avec F1 TV pour livrer toutes les actions sur piste et hors piste des deux tests de pré-saison sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, qui se déroulera du 19 au 21 février et du 26 au 28 février.

L’annonce fait suite à un essai réussi d’une couverture télévisée plus approfondie lors de la pré-saison 2019, qui est intervenue après des années de reportages sourds avec une petite vidéo des voitures sur la bonne voie.

Selon le communiqué, cette décision a été accueillie par un «accord unanime» des dix équipes et verra également l’utilisation d’écrans de courtoisie par des équipes limitées uniquement aux cas de réparations après un accident ou une défaillance technique.

La déclaration complète se trouve ci-dessous:

Il reste maintenant moins de deux semaines avant que les fans de Formule 1 puissent enfin voir toutes les voitures qui participeront au Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1 ™ 2020 sur la piste ensemble pour la première fois. Le mercredi 19 février est le premier des six jours de tests de pré-saison, avant la manche d’ouverture, le FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2020. Il y a deux sessions, toutes deux sur le circuit Barcelone-Catalogne, la première se terminant le vendredi 21, tandis que la seconde se déroule du mercredi 26 au vendredi 28 février.

Plus d’accès aux médias et aux fans

Ce sera la première année que les tests de pré-saison seront un événement officiel de Formule 1®. Grâce à l’accord unanime des dix équipes, les fans pourront suivre les tests avec beaucoup plus de détails que par le passé. Un élément important est que les équipes ne sont plus autorisées à déployer des écrans de vanité à l’avant de leurs garages pendant que la piste est ouverte le matin et l’après-midi. Les seules exceptions sont si une voiture doit être réparée à la suite d’un accident ou d’une défaillance technique. Cela signifie que, dès le début des tests hivernaux, les dix nouvelles voitures seront entièrement visibles pour les médias dans la voie des stands, les fans dans les tribunes et ceux qui regardent les tests sur F1 TV.

Diffusion en direct sur F1 TV Pro

F1 TV Pro, la plate-forme OTT de Formule 1, diffusera des tests de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (CET). Les abonnés à F1 TV Pro pourront également regarder Sky UK et la série télévisée F1, qui fait partie de Formula Forfait télévision 1 de l’événement, produit quotidiennement dans le paddock du Circuit de Barcelona-Catalunya de 18h à 19h. Les téléspectateurs de SKY F1 au Royaume-Uni et en Italie peuvent également regarder les tests en direct.

Parallèlement aux émissions en direct, F1 TV produit également divers contenus à la demande également disponibles pour les abonnés de F1 TV Access. Chaque jour dans «Tech Talk», le présentateur numérique de Formule 1, Will Buxton, sera accompagné par une foule d’invités pour discuter des derniers développements techniques et analyser les performances des équipes. À la fin de chaque test de trois jours, les vendredi 21 et vendredi 28, Buxton accueillera le «Paddock Pass», qui présentera des nouvelles exclusives en coulisses, des entretiens avec des pilotes et des ingénieurs ainsi que des informations et des analyses d’anciens pilotes et experts de F1. . Pour ceux qui travaillent dur pendant la semaine, il y aura un programme à la demande, «Ce que nous avons appris», disponible le samedi 22 et le samedi 29 février. Vendredi 28, après le dernier drapeau à damier de la deuxième séance, Jolyon Palmer, qui a piloté dans 35 Grands Prix, fera un premier bilan de la marche des choses et sa prédiction pour le début de la saison.

Une autre nouvelle initiative pour les médias présents lors des essais est que, lors de chacune des six pauses déjeuner, la Formule 1 organise, en collaboration avec la FIA, des conférences de presse avec les pilotes et les représentants des équipes. L’enregistrement complet de ceux-ci sera alors disponible sur demande sur F1 TV.

Sky en Italie et au Royaume-Uni sera diffuseur co-exclusif avec F1 TV.

Les amateurs de Formule 1 au Royaume-Uni et en Italie pourront suivre les six jours d’action sur piste du Circuit de Barcelona-Catalunya en direct sur leurs chaînes F1 respectives, Sky F1 UK et Sky F1 Italia. Les faits saillants quotidiens et un ensemble de contenus exclusifs seront disponibles à la fin de chaque journée sur F1 Insight, accessible à tous les détenteurs de droits médias de Formule 1.

Le principal objectif des six jours à Barcelone est de permettre aux équipes de tester leurs nouvelles voitures, mais c’est également une excellente occasion pour la Formule 1 et la FIA de tester les systèmes utilisés sur le terrain lors des courses de F1 M&TC en ligne avec F1 et Sky UK. initiatives de développement durable. Initiatives innovantes visant à permettre la commande à distance de certaines fonctions. La couverture comprendra l’action en direct, l’activité sur piste, le tournage des stands et des garages, des explications graphiques en direct et des reportages sur les stands et les pistes des experts Sky et F1.

Amélioration du chronométrage en direct disponible

En plus d’une offre de contenu aussi large, tous les abonnés à F1 TV auront accès à une page de chronométrage en direct beaucoup plus riche sur l’application officielle F1. Les fans pourront suivre en direct les performances de tous les pilotes tour par tour, non seulement grâce à la visualisation à trois secteurs habituelle, mais également grâce à la segmentation temporelle exclusive qui donnera à l’utilisateur la possibilité d’évaluer les performances dans chaque segment de la piste, comme Dans cette vidéo. De plus, les utilisateurs pourront comparer les performances des pilotes grâce à un nouvel onglet.

Le chronométrage en direct complet et une suite de contenu – y compris, entre autres fonctionnalités, des clips en session, «Paddock Pass» et «Ce que nous avons appris» – seront également accessibles via Formula1.com.

Nouveaux territoires et tarifs ajoutés à la plateforme OTT de Formule 1

La couverture complète – en direct et en VOD – des six jours de test marquera le début de onze nouveaux pays (mis en évidence ci-dessous) via F1 TV Pro, portant le total à 78.

Angola, Argentine, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Belgique, Bosnie, Botswana, Îles Vierges britanniques, Bulgarie, Pays-Bas caribéens, Îles Caïmans, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Chypre , Danemark, Dominique, République dominicaine, Équateur, France (nouveau prix inférieur), Ghana, Allemagne, Grèce, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Jamaïque, Kenya, Luxembourg, Malte, Martinique, Mexique, Monaco, Montserrat , Mozambique, Namibie, Pays-Bas, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint Barthélemy, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint Martin, Saint Vincent et les Grenadines, Serbie, Sint Maarten, Slovénie, Afrique du Sud, Tyrol du Sud, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Turquie, îles Turques et Caïques, Ouganda, Ukraine, îles Vierges américaines, Uruguay, États-Unis, Venezuela, Zambie, Zimbabwe.

.