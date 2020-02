Bathurst 12 heures: les Bentley Boys et leur brillante journée

Les Bentley Boys – Sud-Africain Jordan Pepper, Français Jules Gunon et Belge Maxime Soulet – ont remporté dimanche l’Intercontinental GT Series à Bathurst en Australie.

Le trio a surmonté un vendredi troublé pour se qualifier dixième et le numéro 7 Bentley s’est bientôt battu pour la tête, avant de remporter une victoire spectaculaire précisément au moment où les cieux s’ouvraient sur le circuit du Mont Panorama.

“Je n’ai pas de mots, honnêtement, la pluie a retenu, c’était à nous de gagner!”, A déclaré Jordan Pepper dansant immédiatement après la course. “Les garçons ont fait un effort incroyable tout le week-end – c’était si difficile pour eux vendredi et samedi, donc c’était génial de leur offrir une victoire – quelle journée brillante!”

Pepper a pris le relais d’ouverture et a rapidement fait des places hors de l’aube et dans les trois premiers, où la Bentley resterait essentiellement tout au long avant que le trio Bentley ne commence une intrigante bataille de quatre voitures tout au long de la course avec une paire d’AMG Mercedes Shane conduit par van Gisbergen et Maxi Goetz, et Raffele Marciello, Maximilian Buhk et Felipe Fragaof et Tom Blomqvist, Alvaro Parente et McLaren de Ben Barnicoat.

La course a été interrompue par trois accidents majeurs qui ont vu le drapeau jaune voler alors que le circuit affamé du Mount Panorama a dévoré trois autres voitures dans les premières heures au-delà des trois détruites dans la pratique, mais la Bentley numéro sept a avancé après quatre heures et a mené le chemin à travers les marques de six et neuf heures aussi, mais en échangeant la première place avec la Mercedes et la McLaren en cours de route au fur et à mesure que les différentes stratégies se déroulaient.

Les trois dernières heures se révéleront cependant assez dramatiques alors que Gounon se bat avec l’AMG Mercedes conduite par l’italien Marciello et l’as australien van Ginsbergen, avant qu’une crevaison peut-être fortuite ne laisse tomber la Bentley derrière la mêlée de tête et hors séquence avec un peu plus d’une heure et une heure. dernier arrêt au stand pour passer sous un ciel menaçant.

Une fois cette dernière série d’arrêts jouée, c’était Gounon qui menait clairement Marciello et van Ginsbergen, mais les deux Mercedes ont ensuite subi des crevaisons pour permettre à la McLaren de Blomqvist de terminer deuxième devant Van Ginsbergens Mercedes après que Marciello, deuxième homme, a subi 30 secondes pénalité dans la voie des stands, tandis que le pilote de la SA, Kelvin van der Linde, en difficulté 18e place l’Audi, a réalisé le meilleur tour.

Gounon a dûment pris le drapeau presque immédiatement lorsque de fortes pluies ont commencé à tomber. C’était une douce revanche pour la Bentley, qui avait conduit la course 2019 à être ralentie par une crevaison tardive pour lui voler une certaine victoire, mais la victoire 2020 est également venue avec un temps de course record.

La course Aussie est, bien sûr, la première des cinq manches de l’Intercontinental GT Challenge qui se terminera à Kyalami en novembre et avec SA Garçon Pepper, Gounon et Soulet en tête du championnat, tout cela augure très bien pour la finale de novembre à Johannesburg…

.