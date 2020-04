Bernie Ecclestone: Enfin un garçon!

Au milieu de la pandémie de coronavirus qui balaie nos vies, une bonne nouvelle à signaler enfin: Bernie Ecclestone, 89 ans, devrait redevenir père avec sa femme Fabiana de 44 ans confirmant que le couple attend un garçon et ce n’est pas un poisson d’avril blague.

Blick a confirmé que les rapports étaient vrais lorsqu’ils ont contacté l’ancien supremo de Formule 1 pour obtenir des commentaires, a-t-il confirmé, oui, en l’attendant cet été. Avec un peu de chance, il apprendra bientôt à jouer au backgammon!

“Après avoir passé tellement de temps après la F1, nous avons également eu le temps de nous entraîner”, a ironisé Bernie qui était clairement de bonne humeur malgré le verrouillage du COVID-19.

«Sans humour et sans plaisir, vous vous cassez ces jours-ci», songea l’homme autrefois le plus puissant du sport. «Mais je veux juste que ça soit bien avec Fabiana même dans l’isolement apparemment plus long. Heureusement, nous ne manquons jamais de travail à la ferme. Fabiana s’occupe également de sa propre plantation de café. »

Quant à son quatrième enfant, Bernie a déclaré: «Comme tous les parents, nous n’avons qu’un seul souhait: l’enfant doit naître en bonne santé. Espérons qu’il n’exprimera jamais son intention de faire quelque chose avec la F1. »

“Enfin un garçon!” a déclaré Bernie qui a trois filles: Deborah (65 ans) de son premier mariage avec Ivy ainsi que Petra (31 ans) et Tamara (35 ans) avec sa deuxième épouse Slavica.

