Bernie Ecclestone maintiendrait les règles actuelles pendant trois ans

Date publiée: 29 mars 2020

L’ancien patron de Formule 1, Bernie Ecclestone, a déclaré qu’il conserverait les règlements actuels de la série pendant encore trois saisons.

Initialement, de nouvelles réglementations sportives, techniques et financières devaient être introduites pour la campagne 2021, visant à rendre la Formule 1 plus compétitive et plus abordable.

Mais avec la pandémie de coronavirus signifiant que la saison 2020 n’a pas encore commencé, il n’est pas surprenant que la nouvelle réglementation ait été retardée jusqu’en 2022.

Ecclestone serait cependant allé plus loin que cela et estime que les propriétaires actuels, Liberty Media, qui ont succédé au régime Ecclestone en janvier 2017, devraient retarder les changements de trois ans.

S’adressant au Daily Mail, il a déclaré: «Je ne changerais pas les règles pendant trois ans.

«La liberté doit remodeler complètement les choses. Le plus grand changement que je ferais serait de créer un championnat par équipes. Vous auriez toujours le championnat des pilotes pour tout le monde et un championnat des constructeurs pour les quatre grands ou peu importe.

«Ensuite, je donnerais aux équipes les moins aisées deux châssis, deux moteurs pour la saison et les laisserais courir pour 30 millions de livres par an [Ferrari and Mercedes spend more than 10 times that].

«J’aurais alors des règles et règlements – en tenant compte du poids des voitures et de la cylindrée – que je savais très bien signifieraient que les équipes avec ce genre de budget auraient de bonnes chances de monter sur le podium et avec de la chance de gagner une course.

“À la fin de l’année, l’équipe qui a fait le mieux avec ce budget remporterait le championnat des équipes.”

Avec de telles idées qui circulent encore dans l’esprit d’Ecclestone, il n’est pas surprenant que la question familière soit apparue à propos de son avenir et de savoir si un autre passage à la tête de la Formule 1 pourrait être sur les cartes.

Mais sa réponse était claire, c’était un «aucune chance» catégorique.

