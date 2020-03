Bernie Ecclestone met en garde Lewis Hamilton contre le changement de Ferrari

Date publiée: 14 mars 2020

Bernie Ecclestone pense que Lewis Hamilton devrait rester avec Mercedes plutôt que de signer pour Ferrari lorsque son contrat actuel s’achèvera à la fin de cette saison.

Le pilote Mercedes de 35 ans peut faire son choix parmi les équipes de Formule 1 mais Ecclestone l’a déconseillé de choisir le constructeur italien.

Hamilton devait commencer sa candidature pour un septième titre mondial de F1 en Australie ce week-end avant que la première course de la saison ne soit annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Ecclestone pense qu’Hamilton serait mieux servi avec ce qu’il sait chez Mercedes plutôt que de passer chez Ferrari s’il décide de poursuivre sa carrière en F1.

L’ancien suprémo de F1 Ecclestone a déclaré au Daily Mail: «Si j’étais Lewis, je resterais avec Mercedes.

«Il est à l’aise là-bas. Il est responsable de. il a le gars qui allume et éteint les lumières pour le soutenir (directeur de l’équipe Toto Wolff).

«Ça ne marcherait pas chez Ferrari pour lui.

«Ce sont des Italiens. Il faudrait qu’il apprenne vraiment la langue pour qu’il sache ce qu’ils disaient derrière son dos, pour commencer.

“Le problème avec tous les Italiens, ils ne veulent pas se battre, ne veulent se disputer avec personne.

“Au lieu de dire à quelqu’un qui fait un mauvais travail,” Triez-vous ou je vous trie – faites-vous plaisir, mais je veux des résultats “, disent-ils,” Dînons pour que nous puissions en parler. Être amis’.

“Si j’étais chef d’équipe, je signerais Max [Verstappen]. Il est rapide et facile à gérer. Si j’avais Lewis, je lui dirais juste à quelle heure la prochaine course commencera et je serais là pour ça. En dehors de cela, il pouvait faire ce qu’il voulait.

«Je couperais son salaire et le laisserais faire son propre parrainage, n’importe quoi. Mercedes essaie de le maîtriser un peu. Je lui donnerais une liberté totale. “

Hamilton cherchera à égaler le record de Michael Schumacher de sept championnats du monde une fois la saison 2020 commencée, mais Ecclestone ne pense pas qu’il devrait se préoccuper d’un huitième.

“Il n’a pas besoin de s’inquiéter de gagner un championnat de plus que Schumacher”, a-t-il déclaré.

«S’il veut arrêter de courir, il ne devrait pas continuer juste pour cette raison. Il devrait continuer parce qu’il veut conduire. »

Les sept titres de Schumacher le placent à un niveau qui lui est propre en matière de succès en F1, et même si Hamilton l’a rejoint là-bas, Ecclestone ne pense pas que l’un d’eux soit le meilleur que la Formule 1 ait jamais vu.

Interrogé sur le plus grand pilote de F1 de tous les temps, Ecclestone a déclaré: «Alain Prost.

«Il n’a jamais reçu beaucoup de soutien de l’équipe. Ils n’ont pas eu tout ça [much] l’aide de la paroi de la fosse, soit.

«Les lumières se sont éteintes et il était seul. Il devait s’occuper des pneus par lui-même, des freins aussi, et il était très rapide. Il a presque remporté deux autres championnats. Cela aurait été six, mais les chiffres sont sans importance.

“Je dirais aussi Nelson [Piquet], qui a bien fait dans une voiture qui allait bien. Stirling [Moss] vous devez dire oui aux quatre premiers. Et [Juan Manuel] Fangio – il a fait le travail.

«Lewis est très bon. Quatre ou cinq premiers, ou peu importe, mais il est difficile de dire que ce type est meilleur que tel ou tel. Lewis a le meilleur équipement et la meilleure équipe. Le meilleur tout. “

Hamilton a remporté le championnat des pilotes au cours de cinq des six dernières saisons, tandis que Mercedes compte six titres de pilotes et de constructeurs consécutifs.

Ferrari a été leur plus proche challenger au cours de ces années, mais s’est régulièrement tiré une balle dans le pied lors des combats pour le titre.

Ecclestone estime que le directeur de l’équipe Mattia Binotto est un problème majeur, affirmant qu’il n’est qu’un «ingénieur» et non un «leader».

«C’est un ingénieur, ils ont besoin de quelqu’un là-bas qui puisse faire comprendre aux gens que lorsque vous dites quelque chose, cela se produit. Peut-être pas. Ou une discussion.

«J’aurais demandé à Flavio Briatore de diriger Ferrari. Flavio ferait ce qu’il a toujours fait avec Benetton et Renault: il volerait les meilleures personnes des autres équipes. Le problème est qu’à la fin, Flavio aurait laissé les gens penser que Ferrari lui appartenait. »

