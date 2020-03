Bernie Ecclestone: Nous avons déjà vu le meilleur de Charles Leclerc

Date publiée: 15 mars 2020

L’ancien patron de Formule 1 Bernie Ecclestone pense que nous avons déjà vu la meilleure forme dont Charles Leclerc est capable.

Le pilote monégasque a fait irruption sur la scène en 2018 avec Sauber, obtenant lui-même un appel à Ferrari pour 2019 pour courir aux côtés de Sebastian Vettel.

Après un départ chancelant, il saisirait cette opportunité, marquant plus de victoires, de poteaux et de points que son coéquipier quadruple champion du monde.

Ses batailles sur la piste avec son compatriote, Max Verstappen, ont constitué plusieurs moments divertissants et controversés tout au long de la saison 2019, et les deux sont largement considérés comme les plus susceptibles de prendre le relais de Lewis Hamilton au sommet de la F1.

Ecclestone n’est pas si sûr cependant – il est un bon ami de Vettel et lui a dit qu’il avait fait un “travail de merde” la saison dernière, mais il ne voit pas Leclerc comme un grand futur.

«Il a fait un travail de merde et je le lui ai dit. Il a fini là où il méritait [fifth]. Ferrari favorisée [Charles] Leclerc, 100% », a déclaré Ecclestone au Daily Mail.

«Ils tombent amoureux d’un chauffeur là-bas et c’est difficile pour l’autre gars. Beaucoup de choses se sont passées contre Sebastian.

«Je pense que nous avons vu le meilleur de Leclerc. Il a bien fait et continuera de le faire, mais je ne pense pas que nous verrons quelque chose de spectaculaire.

«L’entreprise au Canada a bouleversé Sebastian [when a penalty for squeezing Hamilton after running off track cost him the win]. Il pensait que Ferrari aurait dû le soutenir davantage et est resté coincé. Il a raison. »

L’actuel PDG du groupe de Formule 1 Chase Carey a précédemment critiqué l’ancien régime d’Ecclestone pour se plaindre des problèmes plutôt que de les “résoudre”.

Et Ecclestone a déclaré qu’il pensait que Liberty Media, qui avait acheté la Formule 1 en 2017, découvrait maintenant que gérer ce sport était plus difficile qu’ils ne le pensaient.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait un jour tenté de racheter la F1, Ecclestone a répondu: «Non. Si les gens de Liberty me demandaient de diriger l’entreprise, je dirais que non, à 100%. Il s’agirait d’essayer de démonter toutes les choses qu’ils ont rassemblées.

«Ils ont leur propre façon de le faire. Chase aurait été le bras droit de Rupert Murdoch, ce qu’il n’était pas, et ils pensaient que ce serait facile, comme une entreprise normale.

«Ils ont découvert que non. Pour moi, chaque transaction, c’est comme acheter et vendre une voiture d’occasion. La Formule 1 a besoin d’un vendeur de voitures d’occasion. »

