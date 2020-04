Bernie Ecclestone: Silverstone peut survivre sans F1

Date publiée: 5 avril 2020

Il y a de plus en plus de chances que le Grand Prix de Grande-Bretagne soit reporté, mais l’ancien patron de F1 Bernie Ecclestone ne pense pas que cela nuira à Silverstone.

La pandémie de COVID-19 a déjà obligé à suspendre les huit premières courses de la saison 2020, l’Australie et Monaco étant annulées.

Le Grand Prix du Canada du 14 juin devrait ouvrir la campagne 2020, mais il y a des craintes pour le Grand Prix de Grande-Bretagne le 19 juillet.

Plus de 4 000 décès ont été enregistrés au Royaume-Uni en raison de la pandémie, et une décision sur la tenue ou non du GP britannique à Silverstone comme prévu est nécessaire d’ici la fin avril.

Mais même si l’événement n’a pas lieu, l’ancien supremo de la F1, Ecclestone, affirme que le circuit de Silverstone a d’autres sources de revenus pour les mener à bien.

“Je pense qu’ils se sont bien organisés et n’ont vraiment pas à se fier entièrement à Formla One pour tout”, a-t-il déclaré à BBC Radio Five Live.

“Ils ont une très bonne marque et ils font beaucoup d’autres choses. S’ils seraient capables de continuer tout ce qu’ils font en dehors de la Formule 1, pour le moment je ne sais pas.

“Ce n’est pas plus facile pour eux que quiconque en ce moment. Je pense que tout le monde doit regarder ce qu’il a fait et ce qu’il peut faire à l’avenir. “

Les propriétaires actuels du sport, Liberty Media, ont l’intention de préparer un calendrier 2020 de 15-18 courses, mais Ecclestone ne pense même pas pouvoir gérer le minimum de huit requis pour un championnat du monde.

“Nous devrions arrêter le championnat cette année et recommencer l’année prochaine, espérons-le, parce que je ne vois pas qu’il sera possible d’obtenir le bon nombre de courses qui comptent pour un championnat”, a déclaré le joueur de 89 ans.

“Il doit y en avoir huit de mémoire, et je ne peux pas les voir y entrer. C’est une situation difficile.”

Si une saison de championnat du monde avait lieu, Lewis Hamilton viserait un septième titre pour le mettre au niveau du record de Michael Schumacher.

Ecclestone pense qu’il serait acquis d’avance que Hamilton remporterait le titre s’il était proposé en 2020, mais dit que ce serait une situation idéale.

«Je ne pense pas que cela fera beaucoup de différence pour Lewis. Il gagnerait quel que soit le numéro de course, que ce soit huit, 16 ou 20 », a-t-il déclaré.

«Si c’est un championnat du monde et qu’il gagne, cela porterait son record et dirait qu’il a remporté un championnat du monde. Ce qui est terrible, c’est qu’il gagnerait les huit courses. Ce ne serait pas un super championnat. “

