Bernie et Fabiana prêts pour le Livre Guinness des records?

Bernie Ecclestone, le supremo de Formule 1 et son épouse Fabiana pourraient être inscrits au livre Guinness des records avec leur prochain enfant, qui, selon eux, arriverait cet été.

Après ce que beaucoup croyaient être une farce des poissons d’avril, Blick a confirmé à Bernie, 89 ans, que Fabiana, 44 ans, attendait en effet un garçon, ce qui a immédiatement déclenché un buzz sur les réseaux sociaux avec des questions inévitables posées:

Qui est le père?

Insémination artificielle?

Combien de Viagra nécessaire?

Y a-t-il encore de l’espoir pour les octogénaires dans le sac?

Conception immaculée du futur Sauveur de la F1?

Quoi qu’il en soit, il souhaite un garçon en bonne santé qui pourra profiter des restes de son riche papa. Puisse-t-il vivre aussi longtemps que le supremo de Formule 1 qui l’a engendré.

Une enquête Google rapide et non intense a surgi d’un fait assez remarquable:

La première fille de Bernie, Deborah, a 65 ans et a fourni à la milliardaire autodidacte des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, ce qui fait l’écart d’âge entre elle et le prochain Bernie Junior aura 65 ans en été.

Cela fracasse le record précédent de 41 ans entre frères et sœurs de la même mère, ce qui pose la question: quel est le plus grand écart d’âge entre les frères et sœurs élevés par le même père avec des mères différentes?

L’écart le plus important que nous ayons pu trouver est de 64 ans, ce qui suggère que Guinness pourrait avoir un nouvel ajout à leurs dossiers qui justifie un coup de œil par ceux chargés d’accumuler ce type de données.

Néanmoins, la réussite de Bernie, à un an de 90, le place dixième parmi les hommes les plus âgés à être devenus pères, bien sûr.

.