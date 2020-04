Bianchi méritait un siège Ferrari F1 ‘probablement encore plus que moi’

Charles Leclerc dit que son ami d’enfance Jules Bianchi méritait une chance de conduire pour Ferrari avant sa mort en 2015.

La paire a progressé dans les catégories juniors de course automobile ensemble, mais Bianchi, le plus âgé de huit ans, a atteint la Formule 1 en premier. Comme Leclerc, il était membre de la Ferrari Academy Driver et a testé plusieurs fois sa F1.

Bianchi était positionné pour une promotion d’un client du moteur Ferrari, Marussia, à un autre, Sauber, quand il a subi de graves blessures à la tête dans un accident lors du Grand Prix du Japon 2014. Il est décédé l’année suivante.

Le pilote Renault Daniel Ricciardo a récemment nommé Bianchi l’un des rivaux les plus sous-évalués contre lesquels il ait jamais couru.

“Il aurait sûrement fait partie d’une équipe de haut niveau et vainqueur d’une course”, a déclaré Ricciardo dans un article sur les réseaux sociaux. “À certains égards, j’ai l’impression que Charles fait maintenant ce que Jules aurait fait, c’est comme si Charles était la version différée de ce que Jules aurait fait avec le succès qu’il avait.”

Hier, lors d’une conférence de presse, Leclerc a décrit comment sa carrière se confondait avec celle de Bianchi.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

«Le père de Jules et mon père ont toujours plaisanté en disant que nous avions des carrières très similaires. Et étrangement, quand il courait et que je courais chaque fois qu’il y avait un week-end, il avait une très mauvaise course, le même week-end, j’avais aussi une très mauvaise course. Ils plaisantaient toujours [about] ce.

Leclerc a fait ses débuts chez Ferrari l’année dernière «Avec nos carrières, elles sont évidemment assez similaires car avec aussi Nicolas [Todt], mon manager, il a pris plus ou moins le même chemin pour nous deux. »

Bianchi a montré qu’il avait le potentiel de réussir dans une équipe de F1 de haut niveau avec des performances telles que sa course vers les premiers points de Marussia à Monaco en 2014, a déclaré Leclerc.

«Je suis presque sûr que Jules avait montré ce qu’il devait montrer en Formule 1. Il y avait certainement beaucoup plus à venir. Je pense que des résultats comme à Monaco quand il était en Marussia en disait long sur son talent.

«Il méritait donc définitivement le siège de F1, probablement le siège de Ferrari encore plus que moi. Mais les choses en ont décidé d’autres malheureusement. Je suis quasiment sûr qu’il aurait probablement montré encore plus que ce que je fais. Il était extrêmement talentueux. “

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: