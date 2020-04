Bianchi méritait un siège Ferrari «probablement plus que moi»

Date publiée: 23 avril 2020

Charles Leclerc pense que le regretté Jules Bianchi «méritait définitivement» un siège F1 et méritait probablement le siège Ferrari plus que lui.

Leclerc a perdu son ami et parrain proche lorsque Bianchi a succombé aux blessures qu’il a subies à la suite d’une collision avec un véhicule de dépannage au Grand Prix du Japon 2014.

Le nom de Bianchi était inclus dans la récente liste de Daniel Ricciardo de cinq pilotes sous-estimés contre lesquels il avait couru et Leclerc a le même sentiment que l’Australien en ce que Bianchi n’a malheureusement jamais pu réaliser son plein potentiel.

“Le père de Jules et mon père ont toujours plaisanté en disant que nous avions des carrières très similaires”, a déclaré Leclerc lors d’une récente conférence de presse en ligne.

«Et étrangement, quand il courait et que je courais chaque fois qu’il y avait un week-end, il avait une très mauvaise course, le même week-end que j’avais une très mauvaise course aussi. Ils plaisantaient toujours [about] ce.

“Avec nos carrières, elles sont évidemment assez similaires car avec aussi Nicolas [Todt], mon manager, il a pris plus ou moins le même chemin pour nous deux.

«Je suis presque sûr que Jules avait montré ce qu’il devait montrer en Formule 1. Il y avait certainement beaucoup plus à venir.

«Je pense que des résultats comme à Monaco quand il était en Marussia en disait long sur son talent.

«Il méritait donc définitivement le siège de F1, probablement le siège de Ferrari encore plus que moi. Mais les choses en ont décidé d’autres malheureusement.

«Je suis presque sûr qu’il aurait montré encore plus que ce que je fais. Il était extrêmement talentueux. “

