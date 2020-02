Binotto évalue l’hiver de Ferrari, insiste sur le fait que l’équipe ne se cache pas

Date publiée: 28 février 2020

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a une fois de plus minimisé les chances de l’équipe de se diriger vers Melbourne, insistant sur le fait qu’ils ne “cachent” aucune performance.

Contrairement aux précédentes pré-saisons où le train hype a été peint en rouge Scuderia, Ferrari fait de son mieux pour rester à l’abri des projecteurs avant la campagne 2020.

La forte suspicion de ceux qui se trouvent dans le paddock et des fans qui regardent est que Ferrari fait des sacs de sable mais Binotto a continué à dire que ce n’était tout simplement pas le cas.

“Le matin, nous avons fait une simulation de qualification et l’après-midi une simulation de course”, a déclaré Binotto aux journalistes lors d’une conférence de presse sur le Circuit de Catalunya.

«Nous rapportons plus de données qui nous seront utiles. Nous sommes prêts en équipe mais nous ne sommes pas au niveau pour gagner une course en ce moment.

«Nous sommes meilleurs sur le rythme de la course que sur les performances qualificatives. Hier [Thursday] la piste était plus lente qu’aujourd’hui [Friday]. Sebastian n’était pas particulièrement satisfait de l’équilibre, mais aujourd’hui [Friday] Je pense que les choses vont mieux. »

“Mais il est difficile de dire si nous sommes lents à cause de la puissance du moteur ou à cause de la traînée. Nous ne nous cachons pas. C’est la vraie performance de notre voiture.

«Je peux confirmer que je ne suis pas aussi optimiste que l’an dernier et que notre voiture n’est pas la plus rapide. Cela dit, la voiture semble fiable et la saison est longue. »

Binotto pense que la période d’essai réelle est une amélioration par rapport aux développements réalisés au cours de l’hiver, mais sa note globale est conforme au pessimisme général que Ferrari a continué de montrer.

«Il est difficile de comprendre ce qui se passe lors des tests et Melbourne est également une piste pratique. Vous aurez besoin de 2/3 courses », a-t-il ajouté.

“Si je dois donner une note pour les tests, nous avons compris beaucoup de choses alors je dirais 8. Mais si je dois évaluer tout l’hiver, je lui donne un 6.”

