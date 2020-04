Binotto: Ferrari pourrait laisser la Formule 1 au-dessus du plafond des coûts

Ferrari envisagerait de quitter la Formule 1 si le plafond de coûts imminent continue d’être abaissé, a déclaré le directeur de l’équipe Mattia Binotto.

Les effets financiers de la pandémie de COVID-19, qui devraient être introduits en 2021, ont déjà vu les équipes accepter de ramener le plafond de son chiffre initial de 175 millions de dollars à un chiffre de l’ordre de 145 millions de dollars.

Cependant, un groupe de petites équipes dirigées par McLaren fait pression pour que ce nombre soit réduit à 100 millions de dollars afin de protéger davantage leur bien-être financier – quelque chose que Binotto maintient est intenable pour sa tenue.

“Le niveau de 145 millions de dollars est déjà une demande nouvelle et exigeante par rapport à ce qui avait été établi en juin dernier”, a-t-il déclaré à The Guardian. «Il ne peut être atteint sans de nouveaux sacrifices importants, notamment en termes de ressources humaines. Si elle devait descendre encore plus bas, nous ne voudrions pas être obligés de chercher d’autres options pour déployer notre ADN de course. »

Du point de vue de Binotto, il craint que la F1 ne se précipite vers une décision qui, tout en égalisant le terrain de jeu, pourrait décourager ses plus grands noms de jouer en premier lieu.

«Nous sommes bien conscients que la F1 et le monde entier traversent actuellement une période particulièrement difficile à cause de la pandémie de Covid-19. Cependant, ce n’est pas le moment de réagir à la hâte car il y a un risque de prendre des décisions à la suite de cette urgence sans en évaluer clairement toutes les conséquences », a-t-il déclaré.

«F1, nous avons toutes sortes d’équipes aux caractéristiques différentes. Ils opèrent dans différents pays, sous différentes législations et avec leurs propres méthodes de travail. Par conséquent, il n’est pas simple et direct d’apporter des modifications structurelles simplement en réduisant les coûts de manière linéaire.

«La F1 doit être le summum du sport automobile en termes de technologie et de performances. Elle doit être attractive pour les constructeurs automobiles et les sponsors qui souhaitent être liés à cette catégorie la plus prestigieuse. Si nous limitons les coûts de manière excessive, nous courons le risque de réduire considérablement le niveau, en le rapprochant toujours plus des formules inférieures. »

Lors de discussions de crise antérieures, il avait été rapporté que Ferrari et ses collègues titans Red Bull avaient proposé un plafond à deux niveaux avec un nombre plus élevé pour les fournisseurs et un plus bas pour les clients. Et bien que cette proposition se soit avérée impopulaire, Binotto soutient la suggestion du patron de Red Bull, Christian Horner, d’autoriser les voitures des clients au moins jusqu’à ce que les équipes puissent se remettre sur pied.

«Si l’urgence actuelle mettait vraiment en doute l’existence de certains de nos concurrents dans ce sport et rendait nécessaire de réviser certaines pierres angulaires, alors Ferrari y serait ouverte. Ce n’est même pas sacrilège, étant donné que cela s’est déjà produit en F1 et se produit aujourd’hui dans des séries comme le MotoGP. »

