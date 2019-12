Binotto: Ils sont libres de courir, il n'y a pas de pilote numéro un

Sans aucun doute, Mattia Binotto savait à quoi il s’attendait quand ils l’ont placé au volant de Ferrari – la plus grande équipe de Formule 1 – parce que le chef technique devenu chef d’équipe est au cœur de la Scuderia depuis deux décennies.

Néanmoins, de son propre aveu, la gestion de deux pilotes alpha – Sebastian Vettel et Charles Leclerc – était presque sans précédent dans l'histoire récente de l'équipe, avec des nuances de cette querelle brève mais mortelle entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi au début des années quatre-vingt.

En 2019, plus d'une fois l'animosité a éclaté entre Vettel et Leclerc lors de leur première saison en tant que coéquipiers. Les réunions pour purifier l'air entre ses deux étalons rampants étaient difficiles, selon Binotto, «Croyez-moi, ces types de réunions au tout début de la saison étaient pleins d'embarras et de situations difficiles à gérer, mais nous nous y habituons maintenant .

«À la fin de la saison, il est devenu de plus en plus confortable, ce qui signifie que nous nous y habituons en équipe. En course, nous pouvons encore faire des erreurs mais je suis sûr que les erreurs font partie de ce processus. "

Binotto affronte non seulement l’équipe la plus célèbre du sport, mais aussi celle qui a de loin le plus de pression pour réussir. Avec cela vient un stress incomparable que ses patrons ont peu fait pour atténuer au cours de la saison torride de l'équipe italienne.

Ajoutez à cela que les pilotes de duel et l'ingénieur aux cheveux vadrouille étaient pleins les mains, «Ce n'était certainement pas un exercice facile et tout le monde peut faire mieux, mais je pense que la tentative de les gérer depuis la toute première fois en Australie, est quelque chose de différent .

«On dit souvent que nous aurions dû les laisser courir dès la première course. Nous sommes toujours très convaincus qu'essayer de les gérer est le meilleur moyen pour l'équipe de marquer un maximum de points d'ici la fin de la saison. »

«Et nous pensons que si vous maximisez également les points d'équipe à la fin, vous optimisez également ce qui pourrait être le résultat pour les pilotes. Nous essayions donc de les gérer lors de la toute première course. »

Binotto est confiant que l'expérience permettra à son équipe de récolter sa récompense en 2020. «Je pense que nos pilotes peuvent être plus forts l'année prochaine. Nous avons maintenant des réunions avec eux avant la course pour discuter de scénarios, de ce qui peut arriver, de la stratégie de l'équipe.

«Et la raison pour laquelle il faut les gérer est importante parce que tous les deux sont de bons pilotes et doivent être respectés en tant qu'individus parce que, tous les deux, au début de la course, ils ont un objectif – qui est de ne pas battre leur coéquipier mais, étant d'abord sous le drapeau à damier.

"Ils seront libres de courir quand nous irons en Australie, il n'y aura pas de numéro un", a ajouté le chef d'équipe selon Kronen Zeitung.

Grande question: bonne idée ou pas?

.