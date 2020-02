Binotto: la Ferrari SF1000 est similaire mais totalement différente de la SF90

À l’œil nu, il était difficile de faire la différence entre la Ferrari SF1000 de cette année et la SF90 de l’année dernière, mais selon le chef d’équipe Mattia Binotto, c’est une illusion d’optique: «Cela peut ressembler à l’année dernière, mais c’est complètement différent de celui de l’année dernière. et beaucoup de concepts sont très extrêmes sur cette voiture

La première voiture de F1 construite à Maranello pour le début de cette décennie a été rendue publique lors du lancement passionné de l’emblématique théâtre Romolo Valli de Reggio Emilia, à environ 30 km sur la route de l’usine de la Scuderia.

Il marque également la dernière voiture construite selon les réglementations en vigueur, ce qui suggère que le terrain sera plus proche que jamais avec peu d’écart entre les équipes des Trois Grands. Mais suffira-t-il pour empêcher le mastodonte Mercedes d’en faire 14 titres en sept ans?

Binotto a poursuivi: «Certes, la réglementation est restée stable, il est donc difficile de transformer complètement la voiture. Le point de départ était la voiture de l’année dernière, la SF90, mais nous avons certainement été aussi extrêmes que possible sur le concept. Nous avons développé la voiture en essayant de rechercher des performances aérodynamiques maximales et de maximiser le niveau d’appui.

«La voiture entière, la monocoque, le groupe motopropulseur et la boîte de vitesses ont été vraiment emballés de manière à avoir une forme de carrosserie étroite et mince. Je pense que c’est assez visible là-dessus. Nous avons travaillé sur les composants, la suspension – elle a été conçue pour avoir une plus grande durabilité sur la piste pour la configuration. »

«Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour réduire le poids – nous avons beaucoup travaillé non seulement sur l’emballage, mais [designing] chaque composant d’abord pour améliorer les performances et pour faire face aux réglementations techniques où la consommation d’huile sera réduite de 50% », a ajouté Binotto.

À une époque de lancements discrets, Ferrari a fait tout son possible pour que toute équipe se rende dans cette ère moderne pour faire un bruit sur le dévoilement d’une nouvelle voiture de F1, et en conséquence, les fans ont été “enfin” divertis à une demi-heure de vrai des nouvelles livrées en grand style et adaptées aux meilleures équipes du sport.

Si tout va bien, d’autres équipes voient les avantages d’une occasion de lancement appropriée et à l’avenir peuvent penser la boîte en avant de n’importe quelle saison donnée, les nouvelles voitures F1 méritent une agitation, peut-être pas dans la grande échelle du passé où aucune dépense n’a été épargnée, mais à revenons au moins aux jours de lancement appropriés.

Au final, à quel point le SF1000 est joli, on le verra sur la piste, après avoir testé quand tout est réglé au maximum lors des qualifications pour l’ouverture de la saison Down Under, et bien sûr dans la course 24 heures plus tard. Aucune voiture de F1 gagnante n’est laide…

2020. Nouvelle décennie, même objectif.

Découvrez tous les contenus sur https://t.co/3v8D5ebZmw#SF1000 #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/eXXUWhgc3U

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 11 février 2020

C’est une enveloppe ✅

Nous espérons que vous avez apprécié aujourd’hui autant que nous l’avons fait 😁 # essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/90iNLLk2gk

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 11 février 2020

