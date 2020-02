Binotto: la rivalité Vettel-Leclerc un «avantage»

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, conserve son appariement de pilotes de Charles Leclerc et Sebastian Vettel est un «avantage», malgré leur tension sur la piste tout au long de la saison 2019.

S’exprimant dans une interview avec motorsport-total.com, l’Italien a déclaré sa conviction que la compétition entre les deux pilotes fait ressortir le meilleur de chacun d’eux.

“Si vous regardez les deux pilotes en ce moment, comment ils se comportent, cela fonctionne bien”, a-t-il insisté.

“Si Charles est déçu en qualifications qu’il se retrouve derrière Seb, c’est positif.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des inquiétudes au sujet de certains des coups de feu tirés l’un contre l’autre à la radio de l’équipe, le joueur de 50 ans a réussi à en faire un point positif.

«Au contraire», répond l’italien. «Le duo de pilotes est bon. Mais bien sûr, il existe des différences en matière de style de conduite ou d’expérience. C’est un avantage pour nous. »

Néanmoins, cet “avantage” n’a pas toujours bien fonctionné pour la Scuderia, leur crash de fin de course au Brésil étant l’exemple le plus frappant.

Pour sa part, Binotto reste philosophique. “Vous devez accepter les deux comme ça parce que c’est évident. Les deux sont les meilleurs pilotes et veulent tous les deux faire de leur mieux et gagner. »

À l’approche de la saison 2020, le directeur de l’équipe insiste sur le fait qu’il n’y aura pas de pilote désigné «numéro un», et pourtant, bien qu’il comprenne les tensions qui peuvent en résulter, il espère que chaque pilote la tempérera en considérant ce qui pourrait transpirer en dehors de ses limites. cockpit.

“Il est important pour moi qu’ils comprennent quel est le but ultime et quelle est la situation générale dans une course … Après tout, vous n’avez jamais un aperçu complet de la voiture.”

Pour que cela fonctionne, Binotto admet qu’il doit établir la confiance entre toutes les parties.

“Il s’agit simplement de clarté et de transparence”, a-t-il déclaré.

