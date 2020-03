Binotto: Le report des règles était une décision responsable

Date publiée: 31 mars 2020

Bien que continuer avec les voitures 2020 en 2021 ne soit pas bon pour les chances de succès de Ferrari, Mattia Binotto dit que c’était l’appel “responsable” à faire.

Plus tôt ce mois-ci, la Formule 1 a annoncé que les changements de règles de 2021 avaient été suspendus pour une saison, les équipes acceptant toutes de courir le châssis de cette année l’année prochaine.

La décision a été prise à la lumière du coup financier subi par les équipes avec les huit premières courses de la saison annulées ou reportées.

Ferrari, tout en étant d’abord hésitant, a voté pour.

“En raison de la situation financière actuellement volatile que cela a créée, il a été convenu que les équipes utiliseront leur châssis 2020 pour 2021, avec le gel potentiel d’autres composants à discuter en temps opportun”, a indiqué la déclaration de la FIA.

“L’introduction et la mise en œuvre du règlement financier se poursuivront comme prévu en 2021, et des discussions se poursuivent entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes concernant de nouvelles façons de réaliser des économies significatives.”

La décision pourrait encore coûter à la Scuderia sur la bonne voie avec Ferrari, sa voiture 2020 n’est pas à la hauteur des goûts de Mercedes ou de Red Bull.

Ferrari n’a pas brillé lors des tests de pré-saison, Sebastian Vettel et Charles Leclerc minimisant leurs chances de succès précoce.

Binotto, cependant, dit que c’était la bonne décision.

Le patron de l’équipe a déclaré à Sky Italia: «Compte tenu de la base de référence actuelle et des commentaires des tests, nous ne pensons pas avoir un avantage avec ce choix.

«Ce n’a pas été une décision facile, mais cela a dû être fait.

«C’est un moment spécial, et il était important de donner un signal responsable pour l’avenir.»

Mais alors que la déclaration du 19 mars indiquait que les équipes “utiliseront leur châssis 2020 pour 2021”, elle a ajouté que “le gel potentiel d’autres composants sera discuté en temps opportun”.

Le patron de Ferrari, Binotto, a déclaré que les équipes et Liberty Media n’avaient pas encore convenu de ce qui serait gelé et du développement qui serait autorisé.

«Le règlement [for 2021] restent les mêmes, mais il y aura encore de la place pour le développement aérodynamique », a-t-il ajouté.

«Nous devons encore définir cela en détail.

«Nous en discutons avec tous les représentants des équipes et avec la FIA, pour comprendre ce qui sera gelé et ce qui sera ouvert au développement.

“Mais nous visons à maintenir l’ADN de la Formule 1, qui reste compétition et comparaison.”

