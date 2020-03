Binotto: l’obligation de Ferrari est d’essayer de faire sourire les gens

Le patron de l’équipe de Formule 1 de Ferrari, Mattia Binotto, a exhorté son équipe à “mettre un sourire sur les visages” lors du Grand Prix d’Australie alors que l’Italie entrait en lock-out pour combattre le coronavirus.

La plupart des équipes, y compris la Scuderia, sont déjà à Melbourne ou en route pour la course d’ouverture de l’année dimanche, qui, selon les organisateurs, se déroulera comme prévu devant les tribunes bondées malgré l’épidémie de coronavirus.

En revanche, tous les événements sportifs en Italie ont été suspendus jusqu’au 3 avril dans le cadre des mesures strictes annoncées lundi par le Premier ministre Giuseppe Conte pour lutter contre la maladie, et Bahreïn, la deuxième course de la saison, a interdit les fans.

La répression de l’Italie est entrée en vigueur après que le pays a signalé 97 décès supplémentaires lundi, portant son bilan à 463. L’Australie a enregistré trois décès avec 101 cas confirmés mardi matin.

Ferarri a déclaré dans un communiqué que bien que ce soit «une période très difficile en Italie», le Grand Prix d’Australie commencerait comme prévu et la Scuderia «sera là».

Binotto a ajouté qu’il espérait que l’équipe basée à Maranello, et le week-end du Grand Prix dans son ensemble, pourraient aider à détourner les esprits de la crise.

“Dans une période difficile pour l’Italie et le monde dans son ensemble, dans le cadre d’un sport mondial, il est de notre devoir d’essayer de faire sourire les gens alors qu’ils se préparent à regarder la première course de la saison avec le même sens de l’anticipation comme nous-mêmes », a-t-il déclaré.

Ferrari entame la saison avec une nouvelle voiture SF1000, plus étroite que la SF90 de la saison dernière, et avec une couleur rouge plus profonde.

L’équipe place ses espoirs dans la machine qui obtient les titres de pilotes et de constructeurs qui leur ont échappé pendant 12 et 11 ans respectivement.

“Après un long hiver à travailler sur la construction et le développement de notre voiture, le moment est venu d’obtenir une première indication de notre niveau de performance et de l’efficacité des améliorations que nous avons introduites au cours des derniers mois”, a déclaré Binotto.

«Nous savons que l’opposition est forte, mais nous savons également que c’est le début d’une longue saison où le taux de développement, la fiabilité et notre efficacité opérationnelle seront essentiels.»

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel et Charles Leclerc, qui a impressionné ses débuts la saison dernière, seront à nouveau dans les cockpits.

Vettel a déclaré qu’il était prêt à démarrer la course après que les tests de pré-saison en Espagne aient suggéré que le champion du monde Mercedes serait l’équipe à battre une fois de plus.

“La première course de la saison est toujours spéciale et je pense qu’elle nous permettra d’avoir une meilleure idée que celle que nous avions en testant de la hiérarchie entre les équipes”, a déclaré l’Allemand.

Il a ajouté que la piste d’Albert Park était «un vrai défi technique et c’est probablement la raison pour laquelle nous, les pilotes, aimons tant».

Ferrari a neuf victoires en Australie, la première par Gerhard Berger en 1987 et la dernière de Vettel en 2018.

