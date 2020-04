Binotto n’a pas dit que l’équipe pourrait quitter la F1 au-delà du plafond budgétaire inférieur · .

Ferrari a publié une déclaration niant un directeur de l’équipe de réclamation Mattia Binotto a déclaré qu’il pourrait quitter le sport si le plafond budgétaire est encore abaissé.

“Nous voudrions clarifier ce que Mattia a dit dans son interview avec The Guardian publiée hier soir”, a indiqué un communiqué publié par l’équipe.

“Il n’a jamais mentionné que la Scuderia Ferrari quittait la F1, au contraire, il a dit que nous ne voudrions pas être mis en position de devoir envisager d’autres options, en plus de continuer à courir en F1, pour déployer notre ADN de course, au cas où le le plafond budgétaire serait encore plus considérablement réduit, mettant en danger des centaines de lieux de travail.

“Le malentendu a été soulevé par le titre trompeur de l’article qui a été publié dans un premier temps et a été immédiatement corrigé.”

La pièce était à l’origine intitulée «Ferrari prête à quitter la F1 si le plafond budgétaire est imposé, prévient Mattia Binotto», puis renommée «Ferrari pour évaluer l’avenir de la F1 si le plafond budgétaire est imposé, prévient Binotto».

Binotto a déclaré au journal qu’un plafond budgétaire réduit de 145 millions de dollars que certaines équipes ont proposé “est déjà une demande nouvelle et exigeante par rapport à ce qui a été établi en juin dernier”.

“Il ne peut être atteint sans de nouveaux sacrifices importants, notamment en termes de ressources humaines”, a-t-il ajouté. «Si cela devait descendre encore plus bas, nous ne voudrions pas être mis en position d’avoir à examiner d’autres options supplémentaires pour déployer notre ADN de course.»

