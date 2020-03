Binotto: Nous avons besoin d’assurances avant le Grand Prix d’Australie

Ferrari aura besoin de garanties que son personnel sera autorisé à entrer dans le pays avant de se rendre à Melbourne pour le GP d’Australie 2020, a déclaré le chef d’équipe Mattia Binotto.

L’Italie étant l’un des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus en cours, Binotto craint que son personnel ne soit empêché d’entrer ou soumis à un long processus de quarantaine qui les ferait rater la course.

“Ce dont nous aurons besoin, c’est simplement d’avoir une assurance avant de partir”, a-t-il déclaré à motorsport.com. «S’il y a des dépistages médicaux, nous devons les connaître. Vous devez savoir exactement de quoi il s’agit. Nous devons comprendre quelles sont les conséquences en cas de problème.

«De toute évidence, nous devons protéger nos employés. Nous avons une responsabilité collective et individuelle envers eux. Et il est vraiment important de s’assurer qu’avant de partir, l’image, quel que soit le scénario, est connue et claire. “

Juste ce week-end, la Scuderia a rencontré des problèmes pour amener son personnel aux tests de Formule 2 à Bahreïn, et comme le souligne Binotto, AlphaTauri et Pirelli seraient confrontés à des préoccupations similaires provenant de leurs propres bases italiennes, tandis que Haas et Alfa Romeo pourraient également être affectés en tant que Ferrari. les clients.

La question devient alors de savoir si la Formule 1 organise la course à Melbourne sans eux.

«Alors, quelle sera la situation si finalement quatre équipes ne peuvent pas courir et si la course aura lieu ou non? Ce n’est pas ma décision », a déclaré Binotto.

