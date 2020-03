Binotto: Nous avons renforcé la confiance entre Vettel et Leclerc

L’un des moments forts du Championnat du monde de Formule 1 de la saison dernière, qui a été fait et dépoussiéré au milieu de l’année, a été la querelle entre les pilotes Ferrari – Sebastian Vettel représentant la vieille garde et Charles Leclerc portant le flambeau des jeunes canons.

Les feux d’artifice allaient toujours être sur les cartes alors que le quadruple champion du monde de F1, âgé de 32 ans, affrontait le prodige de l’équipe dix ans plus jeune. Le fils jadis préféré faisant de la place pour le nouvel enfant sur le bloc.

Ce qui s’est passé, à savoir une saison de dispute entre les deux, est maintenant de l’histoire, leur affrontement embarrassant lors du Grand Prix du Brésil, l’avant-dernière course du calendrier, suggère que cette rivalité est sur la glace et, malgré tous les bons bruits PR des deux camps, le temps nous dira si cela est résolu.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, prend les leçons de l’année dernière et pense que les règles d’engagement seront respectées à l’avenir grâce aux expériences de 2019: «Ce qui s’est passé l’année dernière était important pour eux deux. Nous avons discuté et clarifié ce à quoi je m’attendais.

«L’intérêt de l’équipe est la priorité absolue, et le championnat des constructeurs est un élément clé. Ils sont libres de courir, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons toujours pas appliquer les ordres des équipes dans l’intérêt de l’équipe. Mais si l’équipe se porte bien, les pilotes en profitent.

«Ce sont deux gars intelligents et intelligents, ils apprennent à mieux se connaître. Ce qui s’est passé l’année dernière, non seulement au Brésil mais aussi en Russie lorsque nous avons essayé de gérer les commandes des équipes. Ces situations nous ont donné l’occasion de discuter et lorsque vous discutez de manière transparente, vous apprenez à mieux vous connaître.

“Je pense que nous avons construit plus de confiance entre nous en tant qu’équipe, entre les pilotes, et cela sera utile en 2020”, a ajouté Binotto.

Tragiquement, avec COVID-19 engloutissant le monde, il est peu probable que la rivalité se produise avant juillet et ce serait le meilleur des cas, certains prédisant un effacement total du sport en 2020 à travers le monde alors que les Jeux olympiques devraient être annulés. tandis que tous les autres sports sont arrêtés pour une durée indéterminée.

Ferrari a été profondément touchée, l’Italie étant l’un des plus durement touchés par le coronavirus rampant. Le pays est en verrouillage total virtuel avec très peu de lumière au bout du tunnel.

Binotto a déclaré: «Il y a maintenant un besoin de sérénité, d’être avec nos familles et de recharger les batteries. Ces trois semaines d’arrêt – une anticipation de la pause estivale – serviront à faire le plein d’énergie puis à pousser fort dans les mois suivants, quand nous aurons deux défis à relever à la fois, celui de 2020 et celui de la Projet 2021. »

Déjà, le grand changement dans le paquet de règles F1 fixé pour 2021 a été retardé d’au moins une saison supplémentaire, tandis que la pandémie est un énorme coup financier pour les propriétaires du sport, les équipes et toutes les entreprises affiliées – comme pour toutes les entreprises dans cette crise actuelle. .

“Nous aurons une conférence téléphonique avec toutes les autres équipes, F1 et FIA pour discuter de la situation et de son impact non seulement sur cette saison mais aussi sur la prochaine”, a révélé Binotto.

«Nous devons évaluer soigneusement chaque aspect et voir si ce n’est pas vraiment le cas de penser à différer éventuellement l’introduction des nouvelles règles techniques 2021. En tout cas, Ferrari est prête à assumer la responsabilité d’un choix qui doit être fait dans l’intérêt ultime de ce sport, ce n’est certainement pas le moment de l’égoïsme et de la tactique », a insisté le patron de Ferrari.

Pendant ce temps, malheureusement, les prochains épisodes de Seb contre Charles devront attendre, mais lorsque l’action reprendra, un show-box garanti du championnat devrait se dérouler encore plus.

Si nous recherchons la prochaine hostilité Senna-Prost, Vettel-Leclerc a toutes les caractéristiques et un concours tout aussi fougueux car pour gagner en F1, vous devez d’abord battre votre coéquipier. Priorité numéro un.

.