Binotto: nous devons nous améliorer en politique

Ferrari doit améliorer sa navigation dans le paysage politique de la Formule 1, selon le directeur de l’équipe Mattia Binotto.

L’année dernière, la Scuderia a essuyé des tirs fréquents d’équipes rivales pour la légalité de leur unité motrice, la pression que Binotto a sentie que son équipe était mal équipée pour gérer.

“Je pense que cela montrait peut-être l’une de nos faiblesses de la saison”, a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com. «Nous ne sommes pas assez bons dans les polémiques, et il y a des gens qui sont plus forts que nous – même en utilisant les médias pour faire pression.

«C’est donc quelque chose que nous devons comprendre comment faire mieux et mieux agir à l’avenir, car cela fait partie de l’équilibre global d’une saison.»

Interrogé pour savoir si la fureur pouvait être considérée comme positive car cela prouvait que son équipe avait volé une marche sur le reste de la grille, le joueur de 50 ans a affirmé qu’il aurait toujours préféré moins de controverse.

“Non, pas vraiment”, a-t-il dit. «Pour moi, c’est plus de polémiques, du doigt. Ce qui en fin de compte consiste à faire pression ou à faire des activités supplémentaires, car vous devez répondre aux entretiens ou répondre à tout ce qui a été interrogé.

«Je pense que cela a été une distraction, et quelque chose avec lequel nous vivons – et cela fait partie de l’expérience. Je dirai toujours que nous sommes une jeune équipe, et étant une jeune équipe, nous sommes confrontés à de nouvelles situations. »

Néanmoins, Binotto a admis qu’il était satisfait des progrès réalisés par le département moteur de Ferrari avec les hybrides V6 turbo après une première saison difficile en 2014.

«Je suis très heureux et je sais que ce n’est pas quelque chose qui se passe dans une seule saison… lorsque nous avons commencé en 2014 avec un nouveau format, nous étions très en retard sur nos concurrents, et cela a été un long effort pour les défier.

