Binotto: Nous ne sommes certainement pas les plus rapides

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a de nouveau minimisé les attentes de son équipe pour le début de la saison de Formule 1 2020, suggérant que la Scuderia n’est “pas encore assez rapide” pour être considérée comme une candidate.

À moins de 48 heures du Grand Prix d’Australie d’ouverture à Melbourne, Binotto pense que son équipe a encore du rattrapage à faire après ce qu’il a vu du nouveau SF1000 à Barcelone.

“Je ne peux pas être satisfait de la performance”, a-t-il déclaré à motorsport-total.com, avant de déclarer que s’il devait évaluer les performances de la voiture sur dix en pré-saison, son nombre serait “certainement inférieur à six”.

En élaborant davantage, Binotto a révélé que, même si les temps de longue durée étaient solides, le rythme d’un tour de la voiture laissait encore beaucoup à désirer.

«Nous avons eu plus de difficultés que dans les simulations de course. Nous devons comprendre, analyser et résoudre ce problème », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, l’Italien était satisfait de la performance de son équipe dans son ensemble, donnant à la Scuderia un huit sur dix.

«Nous avons fait tous les tests et nous avons réussi le programme prévu. Je pense que nous avons bien compris la voiture et nous avons fait le kilométrage attendu. »

Accumulant 838 tours en six jours d’essais sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, Ferrari avait le troisième kilométrage le plus élevé de toutes les équipes sur la grille, bien qu’ils soient à une distance de course complète derrière les leaders Mercedes sur 928.

De plus, Binotto a déclaré qu’il était satisfait des niveaux d’appui que l’équipe avait atteints par rapport au challenger problématique de l’année dernière, améliorant non seulement la vitesse dans les virages, mais également la gestion des pneus.

«Je pense que nous sommes mieux placés que nous l’avions été l’an dernier. L’année dernière, nous avons trop usé les pneus avant », a-t-il admis, avant de verser à nouveau de l’eau sur n’importe quel tifosi dans l’espoir d’un bon début de saison.

«Nous ne sommes certainement pas les plus rapides. Il semble que nos principaux concurrents soient nettement plus rapides », a-t-il déclaré à propos de Mercedes et Red Bull.

Cependant, avec un peu plus de huit mois avant la dernière course de la saison à Abu Dhabi, Binotto s’attend à ce que la fondation que son équipe a construite maintenant porte ses fruits à long terme.

“Il sera temps de s’attaquer à nos faiblesses”, a-t-il déclaré.

