Binotto: “Nous nous préparons à relever tous les défis en équipe”

À chaque début de saison de Formule 1, Ferrari sera toujours au centre de toutes les attentions. Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour ceux de Maranello, c’est pourquoi le patron de l’équipe, Mattia Binotto, fait appel au syndicat pour faire face à tous les défis de 2020. Tout est prêt à démarrer à Melbourne.

Voici ses déclarations dans le précédent rapport de la Scuderia Ferrari:

Mattia Binotto – Chef d’équipe

“Après un long hiver à travailler sur la construction et le développement de notre voiture, le moment est venu d’obtenir un premier signe de notre niveau de performance et de l’efficacité des améliorations que nous avons apportées ces derniers mois.

Nous savons que nos rivaux sont forts, mais nous savons aussi que c’est le début d’une longue saison où le taux de développement, la fiabilité et notre efficacité opérationnelle seront la clé. Nous nous préparons à relever tous les défis en tant qu’équipe unie, consciente des progrès nécessaires et fière du soutien de nos fans du monde entier.

Dans une période difficile pour l’Italie et le monde en général, et dans le cadre d’un sport mondial, il est de notre devoir d’essayer de faire sourire les gens alors qu’ils se préparent à voir la première course de la saison avec le même sens de anticipation aussi bien que nous. ”

.