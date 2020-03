Binotto: Nous respectons notre plan pour 2020/21

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a réaffirmé que rien n’avait changé pour son équipe après une performance décevante lors des essais de pré-saison, avec ses objectifs toujours fermement fixés pour la compétition pour le championnat du monde de Formule 1 2020.

S’adressant aux journalistes après la fin des tests la semaine dernière sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, l’Italien a suggéré que bien que le nouveau SF1000 doive être amélioré, il ne voit pas de raison de commencer à freiner le développement pour l’instant.

“La performance globale doit être améliorée”, a-t-il admis. «L’unité de puissance, même la configuration. Je ne pense pas qu’il y ait un seul domaine sur lequel nous devons nous concentrer, mais tous les domaines.

«L’aile arrière introduite la deuxième semaine est une aile avec un peu moins d’appui et moins de traînée. Celui que nous avons amené la première semaine avait une force d’appui maximale. Les pièces que nous avons eues sur la voiture fonctionnent au moins comme prévu.

«Nous sommes là où nous pensions que nous serions. Nous savions que nous avions mis beaucoup de frein, nous connaissions les performances de l’unité motrice, c’est donc la vitesse que nous attendions. Les autres sont beaucoup plus rapides en ligne droite, c’est la situation. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il déciderait quand passer de la focalisation à la voiture 2021 et au nouvel ensemble de réglementations aérodynamiques, Binotto a indiqué qu’il le saurait après les courses d’ouverture.

“C’est un compromis que nous devons découvrir”, a-t-il déclaré. “Nous sommes très tôt dans la saison, et vous ne pouvez pas compromettre toute la saison elle-même, donc au début, nous continuons certainement à pousser sur 2020 autant que possible, car [there is] le temps pour nous de comprendre la voiture et les faiblesses. Espérons que ce sont des choses que nous pourrons aborder le plus tôt possible.

“Si je vois après quelques courses, et nous comprendrons toujours que l’écart est trop grand, alors c’est peut-être une considération que nous pouvons prendre en compte”, a-t-il ajouté. “Mais c’est un stade précoce en ce moment. Je pense que ce ne sont que quelques jours de tests.

«Je pense qu’il y a des choses que nous pouvons aborder sur la voiture, je l’espère très bientôt. Donc pour le moment, nous devons garder notre plan tel qu’il était pour 2020/2021. »

