Binotto: nous visons beaucoup plus d’appui

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a révélé un changement dans la philosophie de conception du challenger 2020 de l’équipe, avec un accent plus prononcé sur les virages au détriment d’une certaine vitesse en ligne droite.

Comme indiqué par f1technical.net, la Scuderia a opté pour un «remodelage» fondamental de la voiture qui a couru en 2019, ayant souffert d’un rythme irrégulier tout au long de la saison.

«Notre voiture l’année prochaine vise beaucoup plus d’appuis. Et en ayant plus d’appui, [it will produce] plus de traînée. Nous ne nous attendons pas à être aussi loin [ahead] sur la droite comme nous l’avons été », a déclaré Binotto.

Bien qu’il soit indéniablement le plus rapide sur des pistes comme Bahreïn, l’Autriche, Spa et Monza en 2019, il y avait aussi trop de circuits où la faiblesse du SF90 dans les virages à vitesse moyenne était exposée, avec Binotto offrant Abu Dhabi comme un excellent exemple des problèmes d’équilibre que la voiture a subis. de.

Cela dit, le bloc d’alimentation n’a pas non plus été négligé.

“Nous avons beaucoup changé notre unité de puissance, en termes d’architecture, le cylindre”, a révélé Binotto.

Après trois années de lutte contre Lewis Hamilton et Mercedes sans succès, on s’attend à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du garage Ferrari que les choses seront différentes en 2020, même si des rumeurs persistent selon lesquelles le développement de la voiture a été semé d’embûches. Quelle que soit la vérité, il ne reste qu’un peu plus de deux semaines avant sa révélation le 11 février, huit jours avant le premier test à Barcelone.

