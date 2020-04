Binotto: Peut-être que la réponse n’est pas un plafond budgétaire unique

La Formule 1 doit tenir compte des «situations différentes» dans lesquelles certaines équipes se trouvent avant de se précipiter dans la décision «émotionnelle» d’une réduction généralisée du plafond budgétaire entrant, explique le patron de Ferrari, Mattia Binotto.

À la suite de rapports plus tôt dans la semaine selon lesquels les trois grandes équipes – Ferrari, Mercedes et Red Bull – n’étaient pas disposées à accepter de déplacer le nombre de plafonds en dessous des 150 millions de dollars (contre 175 millions de dollars) déjà convenus, Binotto a expliqué exactement pourquoi sa tenue est opposée.

“Nous discutons d’une réduction du plafond budgétaire, mais nous ne devons pas oublier en faisant cet exercice que nous avons différentes structures et différents actifs”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1. «Il y a des équipes qui sont des constructeurs comme Ferrari et d’autres équipes de haut niveau où nous concevons, développons, homologuons et produisons chaque composant de nos voitures.

«D’autres équipes sont des clients, achetant certaines pièces, et n’ont pas les mêmes structures. Donc, lorsque nous discutons d’un plafond budgétaire, nous ne devons pas oublier que nous avons des situations différentes, et il est important que nous trouvions un terrain d’entente qui soit adapté aux différentes situations et peut-être que la réponse n’est pas un plafond budgétaire unique égal pour toutes les équipes. “

L’une des propositions avancées par les trois grands lors des réunions de lundi était que les équipes fournisseurs et clients partagent les coûts de développement, les premiers ayant un certain montant ajouté à leur budget et les seconds ayant le même montant soustrait du leur.

Cela dit, Binotto a déclaré qu’il était «pleinement conscient» de la nécessité de réduire les coûts afin de «s’assurer que chaque équipe survit», mais avertit que «nous devons éviter d’être émotifs pour le moment».

«Nous savons que nous ferons face à des situations difficiles, mais nous devons également maintenir l’ADN et l’essence de la F1, qui est la compétition, et nous ne devons pas oublier cela à propos de la F1 et du sport automobile.

“Je pense donc qu’il est important de regarder les détails, mais de prendre une décision rationnelle basée sur des considérations et non sur des émotions.”

Quant à la question de la saison 2020 elle-même, Binotto a concédé qu’il ne savait pas quand la course pourrait reprendre, mais il espérait qu’un championnat quelconque pourrait finalement avoir lieu.

«La F1 essaie certainement d’organiser la meilleure saison, peut-être à partir du début juillet si cela est possible, mais nous ne pouvons pas avoir de confirmation pour le moment. Mais je pense que d’ici la fin mai, nous aurons une image plus claire.

«Il est important d’être flexible et de s’assurer que nous pouvons également avoir de bonnes courses pour les fans.»

.