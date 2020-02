Binotto: Seb est notre premier choix pour 2021

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a émis un vote de confiance au pilote Sebastian Vettel, suggérant qu’il a toujours la préférence sur le champion du monde à six reprises Lewis Hamilton pour conserver son siège à la Scuderia pour la saison de Formule 1 2021.

L’Allemand de 32 ans a connu une saison 2019 difficile et décevante, surclassée par Leclerc lors de la première année du jeune Monégasque chez Ferrari, et est hors contrat fin 2020.

Hamilton est dans une position similaire avec Mercedes, championne de Formule 1, bien que le Britannique devrait rester, et a rencontré le président de Ferrari John Elkann l’année dernière.

Binotto a déclaré aux journalistes lors du lancement de la nouvelle voiture SF1000 de l’équipe italienne, cependant, que Vettel restait très présent dans la planification future même s’il ne conservait plus le statut de numéro un.

“Seb est notre premier choix en ce moment”, a-t-il déclaré.

“Évidemment, c’est quelque chose dont nous discutons avec lui et nous continuerons d’en discuter, mais il est certainement notre première option, notre préférence.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait donc exclure Hamilton, qui peut s’attendre à devenir le pilote de Formule 1 le mieux payé de tous les temps s’il restait chez Mercedes, Binotto a refusé d’être tiré au sort.

“Nous nous concentrons sur nos pilotes”, a-t-il déclaré. “Et nous considérons Seb comme notre option pour le moment.”

Pressé de savoir si Hamilton pourrait toujours être une “option de repli”, Binotto a déclaré que cela n’était pas à l’étude.

Vettel, a demandé s’il voulait rester chez Ferrari pour ce qui serait une septième saison consécutive, a déclaré que l’âge n’était certainement pas un facteur.

«Je me sens assez jeune. Vous avez parlé de Lewis, il est encore plus âgé “, a-t-il déclaré à propos de l’athlète de 35 ans qui peut égaler le record de sept grands championnats Ferrari de Michael Schumacher cette année et battre également les 91 victoires sans précédent de l’Allemand.

“Ce n’est donc pas une limitation. Alors oui, heureux de continuer. “

Vettel a commencé la saison dernière en tant que numéro un clair chez Ferrari, l’équipe la plus titrée du sport mais sans titre en 12 ans, seulement pour Leclerc pour remporter plus de victoires, de pôles, de podiums et de points.

En décembre, Ferrari a prolongé le contrat de Leclerc, âgé de 22 ans, jusqu’à la fin de 2024 – un énorme vote de confiance de la part d’une équipe qui s’est rarement engagée même auprès des plus grands pilotes depuis si longtemps.

Les deux hommes se sont affrontés sur la bonne voie, le plus célèbre avec une collision au Brésil quand ils ont été avertis de leur comportement, mais Binotto a déclaré qu’ils seraient libres de courir sur un pied d’égalité dès le début de cette saison.

“L’année dernière, nous avons dit que Seb aurait été le premier pilote et Charles le deuxième”, a-t-il déclaré.

«Je pense qu’après un an, les deux ont montré qu’ils peuvent se battre pour le meilleur résultat et qu’ils seront au même niveau. Disons qu’ils peuvent tous deux se battre pour être en avance et c’est tout. Alors laissez-les courir. “

