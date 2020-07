Bottas devance Hamilton et Ferrari patauge

La vue hors piste aurait pu être étrangère sans fans, mais la vue sur piste était familière avec Valtteri Bottas et Mercedes en tête samedi en Autriche.

Sa troisième pole en Autriche et la 12e de sa carrière, Bottas a dépassé les feuilles de temps avec un 1: 02,939 pour démarrer sa saison de Formule 1 2020 au meilleur départ possible.

Fixant son temps avec sa première manche en Q3, le Finlandais a gardé son avance malgré un parcours dans le gravier lors de sa deuxième manche, son coéquipier Lewis Hamilton restant à 0,012 seconde derrière, malgré une amélioration de son propre effort final.

Bottas a ensuite déclaré: « Ça fait vraiment du bien, ça me manque, je me prépare évidemment depuis longtemps et ça fait tellement du bien. Notre équipe a fait un travail incroyable, nous semblons être dans notre propre ligue. Je suis tellement impressionné. C’est vraiment une voiture incroyable à conduire. «

Son coéquipier Hamilton a fait un câlin au vainqueur, avant d’ajouter: «Excellent travail de Valtteri, c’est un excellent début de saison. Je pense que nous montrons année après année que nous continuons d’être la meilleure équipe, nous repoussons constamment les limites et il n’y a pas vraiment de politique au sein de l’équipe. C’est pourquoi nous revenons chaque année. «

Soulignant l’écart entre Mercedes et le reste du peloton, Max Verstappen de Red Bull a terminé troisième avec un temps de 0,538 secondes hors de la pole position, mais il sera raisonnablement satisfait étant donné qu’il est le seul pilote parmi les 10 premiers à démarrer la course de demain avec des pneus moyens.

Le Néerlandais a déclaré: «Je suis heureux d’être P3. Nous avons différents pneus de départ donc ça va être intéressant. Mais aujourd’hui, Mercedes était clairement à un niveau différent, malheureusement. Je pense que nous sommes un peu meilleurs en course. Je suis le seul sur un pneu différent, j’ai hâte et nous n’avons rien à perdre. Je vais essayer de leur rendre la tâche aussi difficile que possible. «

En ce qui concerne les principaux concurrents de Mercedes en 2019, Ferrari, samedi, a seulement confirmé que leur voiture 2020 restait un sérieux travail en cours, avec Charles Leclerc 0,984s en tête en septième position, et Sebastian Vettel légèrement dépassé du top 10 dans ce l’Allemand a admis que c’était une «surprise» pour lui.

À leur place, Lando Norris de McLaren a été le principal bénéficiaire, son 1: 03,626 suffisant pour un meilleur P4 en carrière, devant Alexander Albon et Sergio Perez, qui étaient dans une égalité à 0,242s derrière le jeune Britannique.

Après le Leclerc précité, Carlos Sainz a été le premier pilote à une seconde de la tête en P8, avec Lance Stroll 0,058s derrière lui.

Daniel Ricciardo de Renault a complété le top 10 avec un temps de 1: 04.239, même si son dernier tour a dû être interrompu après que Bottas ait sorti le drapeau jaune.

Plus loin, Pierre Gasly et Daniil Kvyat ont terminé 12e et 13e pour AlphaTauri, Esteban Ocon et Romain Grosjean de Haas complétant les coureurs du T2.

Le coéquipier de Grosjean, Kevin Magnussen, a terminé 16e, devant George Russell par seulement 0,003 secondes dans la Williams, avec le doublé Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen juste derrière.

Nicholas Latifi a de nouveau connu des difficultés, à 0,533 secondes du dernier coureur le plus proche en dernier.

PosNoDriverTeamQ1Q2Q3Laps177Valtteri BottasMercedes1: 04,1111: 03,0151: 02.93919244Lewis HamiltonMercedes1: 04,1981: 03,0961: 02.95121333Max VerstappenRed Bull-Honda1: 04,0241: 04,0001: 03.4772344Lando NorrisMcLaren-Renault1: 04,6061: 03,8191: 03.62617523Alexander AlbonRed Bull-Honda1: 04,6611: 03,7461: 03.86818611Sergio PerezRacing Point-Mercedes1: 04.5431: 03.8601: 03.86819716Charles LeclercFerrari1: 04.5001: 04.0411: 03.92320855Carlos SainzMcLaren-Renault1: 04.5371: 03.971189: 03.97118918Lance StrollRacing Point-Mercedes1: 04.3091: 03.9551: 04.9171: 04.9151 : 04.206131210Pierre GaslyAlphaTauri-Honda1: 04,6031: 04.305141326Daniil KvyatAlphaTauri-Honda1: 05,0311: 04.431141431Esteban OconRenault1: 04,9331: 04.64312158Romain GrosjeanHaas-Ferrari1: 05,0941: 04.691141620Kevin MagnussenHaas-Ferrari1: 05.16481763George Russell Williams-Mercedes1: 05.167101899Antonio GiovinazziAlfa Romeo-Ferrari1: 05.1758197Kimi RäikkönenAlfa Romeo-Ferrari1: 05.2249206Nicho las LatifiWilliams-Mercedes1: 05.75712