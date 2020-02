Bottas et Mercedes remportent la dernière journée des tests de F1

Date publiée: 28 février 2020

Les tests de F1 sur le Circuit de Catalunya à Barcelone se sont terminés avec Valtteri Bottas et Mercedes en tête du classement le dernier jour.

Bottas a remplacé Lewis Hamilton dans un changement prévu à la pause déjeuner et a délogé le rythme du matin, Daniel Ricciardo, de 0,080s avec un temps de 1: 16,226.

Après un après-midi de bricolage et de peaufinage, Max Verstappen de Red Bull a réapparu de la voie des stands pour une dernière attaque tardive, mais a perdu 0,073s avant de faire tomber Bottas de la première place.

Il était sur la bonne voie pour prendre la P1 lors de sa prochaine poussée avec des pneus C4 neufs, mais il a décollé dans le secteur final.

Verstappen, Bottas et le reste du championnat de Formule 1, en fait, ont tous résisté à l’envie de se lancer dans une course de gloire tous azimuts pour voler tous les gros titres en direction de l’ouverture de la saison à Melbourne.

Le meilleur de Bottas lors de la dernière journée a été une demi-seconde plus lent que le temps le plus rapide des tests de pré-saison qu’il avait établi le troisième jour.

Le rythme général, cependant, s’est légèrement réchauffé avec Red Bull, Ferrari, Racing Point, Williams, Alpha Tauri et Haas établissant tous leurs meilleurs temps de test lors de la dernière journée.

Romain Grosjean, Kimi Raikkonen et Alexander Albon ont tous eu des moments de pause dans la séance du matin, mais la séance de l’après-midi dans des conditions de plus en plus sombres a été beaucoup plus douce car les équipes se sont principalement concentrées sur certaines simulations de course finales.

Bien que Ferrari continue de jeter un regard morne sur ses chances de saison 2020, leurs données de course semblent les mettre à peu près à égalité avec les mêmes temps au tour que Lewis Hamilton produisait jeudi avant qu’une anomalie avec la pression d’huile n’arrête sa course.

Mais, bien sûr, nous ne commencerons pas à obtenir les vraies réponses avant Melbourne, qui est maintenant la prochaine étape pour les équipes de Formule 1 avant la première course de la saison le 15 mars.

Feuille de temps du dernier jour

1 Valtteri Bottas Mercedes 1: 16.196 78 C5

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.073 44 C4

3 Daniel Ricciardo Renault +0.080 65 C5

4 Charles Leclerc Ferrari +0.164 178 C5

5 Lewis Hamilton Mercedes +0.214 90 C5

6 Esteban Ocon Renault +0.237 72 C5

7 Sergio Perez Racing Point +0.438 153 C5

8 Carlos Sainz McLaren +0.624 160 C4

9 George Russell Williams +0,675 144 C5

10 Daniil Kvyat AlphaTauri +0.718 158 C4

11 Romain Grosjean Haas F1 Team +0.841 86 C3

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing +1.219 115 C3

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1,299 27

14 Alexander Albon Red Bull Racing +1.607 59 C4

