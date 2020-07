Bottas et Norris impressionnent, Ferrari a du travail à faire

Dans le sillage du passionnant Grand Prix d’Autriche d’ouverture de saison de Formule 1 en 2020, le directeur sportif de Formule 1, Ross Brawn, revient sur le week-end au Red Bull Ring sur lequel nous courions à nouveau et sélectionne certains des points forts de son choix.

Norris arrive à maturité

Après une longue pause, c’était génial de revenir avec un thriller d’un grand prix, avec du drame tout au long. Et l’un des principaux protagonistes était Lando Norris, qui ne pouvait pas tout à fait sortir de l’ombre de Carlos Sainz lors de sa première année avec l’équipe la saison dernière, mais il est devenu majeur en Autriche dimanche.

Ses derniers tours, alors qu’il avait besoin de combler l’écart avec Lewis pour s’assurer de pouvoir profiter de la pénalité de cinq secondes du Britannique et d’arracher un premier podium, étaient exceptionnels et tout simplement stupéfiants à voir.

Chez McLaren, vous avez une équipe en transition, qui se renforce à chaque course et qui a un bel avenir avec un moteur Mercedes.

Carlos part et vous ne pouvez pas aider l’effet subconscient qui aura sur lui et l’équipe. Je l’ai déjà ressenti pendant mon temps de travail dans une équipe de Formule 1. Peu importe à quel point vous êtes professionnel, lorsque quelqu’un part, la façon dont vous êtes avec un conducteur qui part, par rapport à un conducteur qui reste, est différente. Vous ne pouvez pas l’aider, mais cela arrive.

Bottas impressionné hors de la boîte

Souvent, un pilote qui part en pole et gagne la course peut être perçu comme ayant eu une conduite facile, mais ce n’était certainement pas le cas pour Valtteri.

Il avait l’air très contrôlé tout au long du week-end et a été livré quand cela comptait en qualifications. Le jour de la course, ses performances étaient irréprochables et il a géré les problèmes rencontrés par Mercedes avec leur boîte de vitesses.

Mais ce qui était peut-être le plus impressionnant, c’est la façon dont il a résisté à la pression de Lewis et a conduit intelligemment, gardant un écart constant afin que son coéquipier ne le menace jamais vraiment.

Ferrari a du travail à faire

Il était clair que Ferrari était dans une position difficile après les qualifications, leur performance de leur propre aveu était décevante.

Dimanche, Charles a montré à quel point il était un pilote talentueux, gérant judicieusement ses chances de prendre une deuxième place opportuniste. C’est dans ces courses difficiles que la détermination et le talent de pilotes très spéciaux se manifestent.

Mais Ferrari doit rapidement améliorer la situation, sinon elle fait face à une saison très difficile. Ils ont l’intention d’améliorer la voiture pour la Hongrie, ce qui est encourageant, mais le début de l’année est plus difficile que prévu.

Ce fut un début difficile pour la dernière saison de Sebastian avec l’équipe. Tout doit tourbillonner dans sa tête, après avoir découvert que Ferrari ne voulait pas renouveler ses services pour la saison prochaine.

Parfois, les choses qui découragent un pilote sont assez subtiles. Sebastian est apparu surpris et choqué par ce qui s’est passé et cela doit être une distraction, c’est compréhensible.

Fiabilité au talon d’Achille de plusieurs équipes

Nous sommes habitués à ce que les voitures de Formule 1 soient à l’épreuve des balles à l’ère moderne, mais il y avait un étonnant manque de fiabilité dans la course de dimanche, avec seulement 11 des 20 pilotes voyant le drapeau à damier.

Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons vu autant de problèmes mécaniques en une course. Certains d’entre eux, bien sûr, seront dus au fait que les équipes n’ont pas utilisé leurs voitures correctement depuis les tests de pré-saison en février.

Nous avons également vu un certain nombre de problèmes d’arrêt aux stands, qui ont montré la rouille des équipes après une longue pause sans course.

Mais le positif, c’est que nous avons vu de belles courses, certaines étaient un peu plus robustes que ce qui était permis, mais dans l’ensemble de belles courses.

La famille F1 se réunit

C’était génial d’être de retour sur une piste de course et d’entendre le son d’une unité de puissance turbo hybride V6 se déclencher pour signaler que le Grand Prix était de nouveau en route.

Ce week-end en Autriche a été le résultat de trois mois de travail extrêmement dur qui n’auraient pas pu être achevés sans la collaboration exceptionnelle entre la Formule 1, l’instance dirigeante de la FIA, les 10 équipes et les organisateurs de la course.

Ce fut un énorme effort d’équipe pour démarrer cette saison – et nous sommes ravis de la façon dont le week-end de course s’est déroulé. Je ressens un grand soulagement d’arriver là où nous en sommes maintenant.

L’événement s’est bien déroulé, avec zéro test positif pour Covid-19 dans plus de 4000 tests du personnel de F1 samedi. Les procédures strictes et rigides que nous avons mises en place visaient à assurer la sécurité de tous et nous sommes raisonnablement satisfaits de la façon dont cela s’est passé.

Il y a encore beaucoup de raffinements que nous pouvons apporter après nos expériences ce week-end, et il y a eu quelques petits changements avant la course de la semaine prochaine, mais je pense que nous avons jeté les bases pour avancer dans cette ère de Covid ..

La F1 s’unit contre le racisme

Tout le monde en Formule 1 est uni dans une position contre le racisme et notre recherche d’une plus grande diversité et inclusion, comme représenté par l’initiative #WeRaceAsOne et les projets que les pilotes et les équipes soutiennent.

Les pilotes se rassemblant sur la grille avant la course ont été un message puissant, les gens étant libres de soutenir ce combat à leur manière. Les chauffeurs ont apporté leur soutien à la campagne et sont ouverts et honnêtes quant à leur propre rôle dans la défense du changement.

La position de la Formule 1 est claire. Le racisme n’a pas sa place dans notre sport. Nous voulons plus de diversité et nous voulons plus d’inclusion et nous faisons tout notre possible pour faciliter cette évolution.