Bottas gagne alors que Hamilton et Albon s’emmêlent à nouveau · .

Valtteri Bottas a remporté la course d’ouverture de la saison pour la deuxième année consécutive après une course animée au Red Bull Ring.

Les pilotes Mercedes ont cherché dans une position dominante après que Max Verstappen, la menace la plus forte pour la paire, se soit retiré tôt. Lewis Hamilton, qui a été relégué au cinquième rang sur la grille quelques instants avant la course en raison d’une pénalité, est remonté à la deuxième place qu’il était censé occuper à l’origine.

Mais Mercedes était préoccupé par des problèmes techniques sur leurs voitures et a dit à plusieurs reprises aux deux conducteurs d’éviter les bordures. Leur avance pratique sur le reste du peloton a été effacée par une voiture de sécurité tardive, qui a amené l’autre Red Bull sur la queue.

Alexander Albon a profité de l’occasion de la voiture de sécurité pour prendre un nouvel ensemble de pneus souples, et une fois la course recommencée semblait une menace claire pour les pilotes Mercedes. Cependant, sa tentative de contourner l’extérieur de Hamilton au quatrième virage s’est soldée par la deuxième collision entre la paire en trois courses. Tout comme au Brésil, Albon a glissé dans l’ordre tandis que Hamilton s’est vu infliger une pénalité de temps.

Les places derrière eux ont été réglées au cours de quelques derniers tours spectaculaires. Charles Leclerc est sorti du milieu de terrain pour prendre le troisième rang, qui est devenu deuxième après le penalty de Hamilton.

Sergio Perez a également été pénalisé pour excès de vitesse dans la voie des stands, ce qui lui a valu un éventuel podium. Lando Norris – qui a mis un muscle et, comme il s’est avéré, un mouvement inutile sur le pilote Racing Point – a pris la troisième place pour McLaren.

Hamilton est tombé au quatrième rang après son penalty, suivi de Carlos Sainz Jnr et du même pénalisé Perez.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi et Sebastian Vettel ont complété les marqueurs de points, ce dernier tournant plus tôt dans la course. Le seul autre pilote encore en course à la fin était Nicholas Latifi.

La première course de la saison a vu un nombre inhabituellement élevé de départs à la retraite. Après l’abandon de Verstappen, Daniel Ricciardo et Lance Stroll se sont rapidement joints à lui. Les deux pilotes Haas ont abandonné, tandis que la retraite de George Russell a déclenché la voiture de sécurité qui a changé la course. La voiture de Kimi Raikkonen a provoqué une autre interruption lorsqu’elle a perdu sa roue avant droite alors que la course reprenait.

Réaction au Grand Prix d’Autriche 2020

