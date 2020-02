Bottas: les négociations contractuelles seront plus fluides que l’an dernier

Valtteri Bottas a demandé aux employeurs Mercedes d’éviter le type de négociations contractuelles prolongées qui ont affecté sa saison l’année dernière.

En 2019, l’avenir du Finnois a été un sujet de spéculation constant jusqu’à la signature définitive d’une prolongation d’un an fin août. Cette année, Bottas s’attend à ce que son avenir soit réglé bien plus tôt.

“Pour sûr, j’ai appris des choses et l’équipe a également dit qu’ils ont appris comment nous avons géré [the previous negotiations]. C’était un peu trop de discussions inutiles en dehors de l’équipe. Tout aurait dû rester interne », a déclaré le Finlandais aux journalistes la semaine dernière à Barcelone.

“Je suis sûr que cela peut être fait un peu plus en douceur et avec moins de choses qui se passent autour [it] – moins de titres.

«Tout aurait dû rester interne. Je pense que cela facilite les choses. Et pour sûr, nous avons appris que plus tôt que lorsque les décisions ont été prises l’année dernière, c’était mieux. Si vous devez le faire glisser pour août, septembre, il s’accumule et devient plus une distraction. »

Depuis qu’il a signé avec Mercedes en tant que remplaçant de Nico Rosberg en 2017, l’avenir de Bottas a souvent été perçu comme menacé en raison de son incapacité à défier sérieusement son coéquipier Lewis Hamilton. L’année dernière, Esteban Ocon (maintenant chez Renault) était en lice pour son siège, tandis que le pilote Williams (et Mercedes junior) George Russell a également été pressenti pour le remplacer à l’avenir.

Pour Bottas, il a fini par admettre que cela signifie que la sécurité de l’emploi à long terme continuera de lui échapper.

“Ce n’est un secret pour personne que mon contrat se termine à la fin de cette saison”, a-t-il admis. “Bien sûr, si vous savez [your future] pendant de nombreuses années à venir et évidemment si vous êtes à l’aise dans l’équipe, ce n’est qu’une situation gagnant-gagnant. Si l’équipe vous veut à long terme, si le chauffeur est content d’être là, vous savez ce qui se passera à l’avenir, afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail et sur l’avenir… Il n’est pas nécessaire que l’équipe cache quoi que ce soit au conducteur .

«C’est donc toujours une bonne chose si c’est à long terme, je crois, mais cela ne se produit pas toujours en Formule 1, comme je l’ai vu. C’est un sport politique et il y a beaucoup de pilotes qui veulent obtenir des sièges, et beaucoup d’équipes veulent garder les options ouvertes pour différentes raisons, et c’est comme ça. “

