Bottas termine neuvième du Rallye de la Laponie arctique

Le pilote Mercedes F1 Valtteri Bottas a terminé neuvième de l’édition de cette année du Rallye de la Laponie arctique avec son copilote expérimenté Timo Rautiainen.

Il s’agissait de la deuxième apparition du Finlandais à l’événement également connu sous le nom de Tunturiralli. L’année dernière, il a terminé cinquième de ses débuts mais, cette année au volant d’une Citroën DS3 World Rally Car, il a eu quelques problèmes le premier jour qui l’ont fait chuter.

Bottas a déclaré: «Après un premier et un 22e jour de désordre, nous avons réussi à revenir dans le top 10 avec Timo, bien que les conditions soient complètement nouvelles et difficiles pour moi, la visibilité était vraiment mauvaise et il y avait beaucoup de neige fraîche sur la piste, et J’ai beaucoup appris. Et s’est amusé. “

En décembre, le jeune homme de 30 ans a participé au Rallycircuit Côte d’Azur où il a remporté la victoire générale avec cinq victoires d’étape au volant de la Citroën DS3 WRC.

Bottas sera de retour à son «vrai travail» lorsque les essais de Formule 1 commenceront

Un autre @Tunturirally terminé 🚙💨

Après des jours 1 et 22 en désordre, nous avons réussi à revenir dans le top 10 avec Timo, bien que des conditions complètement nouvelles et difficiles pour moi. Appris beaucoup. Et s’est amusé 💪🏼

🙏🏼 @PH__Sport @WestproCCOy @AbloyOy @AKKMotorsport @pirellisport # VB77 pic.twitter.com/egTqwFRN7I

– Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 19 janvier 2020

