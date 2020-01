Bottas: une année exigeante mais aussi motivante et enrichissante

La Fédération nationale finlandaise des sports automobiles (AKK) a décerné au pilote Mercedes Valtteri Bottas leur premier prix d’athlète de l’année lors d’un gala célébré avec une foule d’environ 1 250 invités au Lahti Fair Center.

Bottas a terminé deuxième de la campagne des Championnats du monde de Formule 1 de l’an dernier, son meilleur résultat dans le peloton de tête d’une saison au cours de laquelle il a marqué plus de points F1 qu’il ne l’a jamais fait et a aidé son équipe à décrocher leur sixième titre de constructeur avec son coéquipier Lewis Hamilton. le titre.

L’annonce du lauréat du prix AKK a déclaré: «Le développement de carrière du pilote de F1 Valtteri Bottas a fait du Finlandais l’un des représentants les plus brillants du pays sur la scène mondiale.

«Le pilote Flying Finn a montré en 2019 que sa courbe de développement au sommet du sport est toujours à la hausse, et il était particulièrement éblouissant en début de saison. Bottas a marqué 15 podiums, quatre fois vainqueur du championnat en 21 manches. »

En recevant le prix en personne, Bottas a déclaré: «L’année a été exigeante, mais aussi motivante et gratifiante. La nouvelle année est pleine d’un esprit de combat plus fort, et bien sûr de grands projets comme l’ouverture de la saison du Championnat des Rallyes la semaine prochaine à Rovaniemi.

“Je suis reconnaissant de recevoir le prix de l’athlète de la voiture de l’année et je me sens bien de le célébrer avec les gens du sport automobile finlandais ici dans ma région”, a ajouté le joueur de 30 ans.

Le pilote Mercedes participera pour la deuxième fois au Rallye de la Laponie arctique de cette année, qui se déroulera du 16 au 18 janvier. L’année dernière, il a impressionné avec la cinquième place l’an dernier lors de ses débuts dans ce qui était auparavant le Rallye des Mille Lacs.

