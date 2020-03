Boullier: Paul Ricard continue de faire des changements pour 2020

Le Circuit Paul Ricard fera encore des modifications pour la course 2020 malgré la menace de la pandémie de coronavirus, explique le directeur du Grand Prix de France Eric Boullier.

Une piste qui a été vivement critiquée pour son manque d’action roue à roue, Boullier a annoncé que les changements prévus sur le circuit étaient toujours en cours, même si les sept premières courses de la saison avaient été annulées.

“Juste avant la pandémie, nous étions prêts à annoncer des changements pour 2020, mais aussi pour 2021 et 2022”, a révélé Boullier à Canal +.

Cependant, Boullier a déclaré qu’il attendrait un peu plus longtemps avant de détailler exactement quels changements seraient apportés avant la course de cette année et lesquels devraient attendre l’année prochaine.

«C’est un projet que nous avons développé avec la FOM, la FIA et le circuit Paul Ricard. Pour le moment, nous allons attendre qu’il y ait un peu plus de visibilité dans notre quotidien en dehors du confinement pour annoncer autre chose.

«Nous avons une piste qui est ce qu’elle est, mais nous avons trouvé des solutions qui devraient effectivement améliorer le dépassement, en tout cas la prise de risque des pilotes, donc par définition le spectacle.

“Et l’année prochaine, nous aurons d’autres possibilités de changements, ce qui malheureusement ne peut plus être fait dans le temps imparti, mais nous verrons en 2021 selon la nouvelle réglementation [which will not come into force until 2022], nous aurons toujours la possibilité de changer le circuit. “

Le GP de France, qui se déroulera du 26 au 28 juin, devrait être la troisième course de la saison 2020 affectée par les coronavirus. Cependant, la course pourrait encore se trouver victime de mesures prises pour freiner la propagation du COVID-19, en particulier avec la France étant parmi les pays les plus proactifs pour tenter de résoudre le problème, avec des rassemblements publics de 1000 personnes ou plus interdits depuis le 8 mars. .

