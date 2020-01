Boullier promu au Grand Prix de France, promet des changements

Eric Boullier a été promu directeur général du Grand Prix de France de Formule 1, ont annoncé lundi les organisateurs de la course.

Ancien chef d’équipe chez Renault / Lotus et directeur de course chez McLaren, le Français de 46 ans avait précédemment rejoint l’organisation GP de France en tant que conseiller stratégique et sportif stratégique et ambassadeur en février 2019.

«Je suis heureux et fier d’être plus impliqué dans ce beau projet qu’est le Grand Prix de France de Formule 1. J’ai hâte de continuer à contribuer au succès de ce grand événement de sport automobile sur le sol français. Je remercie Christian Estrosi et le Grand Prix de France GIP – Le Castellet pour leur confiance. “A déclaré Boullier dans un communiqué de presse.

De plus, dans une interview avec Dieter Rencken au RaceFans, Boullier a promis qu’il utiliserait sa nouvelle position pour pousser à travers une “refonte” du premier secteur du Circuit Paul Ricard, dans un effort pour augmenter les dépassements.

Depuis qu’elle a rejoint le calendrier en 2018, la course a vu deux courses largement processionnelles, toutes deux remportées par Lewis Hamilton. Boullier espère y remédier en modifiant les virages trois et quatre.

“Il y a un objectif qui est de rendre le temps au tour un peu plus rapide et peut-être pousser les équipes de F1 à exécuter un niveau d’appui plus bas”, a déclaré Boullier. “Mais nous [will] créer également une autre grande opportunité de dépassement. Clairement celui-ci [will] aider aussi le deuxième, qui est avant la chicane. “

La chicane à laquelle Boullier fait référence se trouve au bout de la ligne droite du Mistral, et c’est quelque chose qu’il a promis de «rester en place» malgré son impopularité auprès de certains pilotes.

Actuellement, les plans sont en attente d’approbation par la FIA, mais Boullier promet que les modifications pourront être apportées à temps si elles sont approuvées à court terme.

Le Grand Prix de France 2020 aura lieu le 28 juin.

