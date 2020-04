Brawn appelle à la réinitialisation: un vide trop grand pour les trois premiers

Date publiée: 17 avril 2020

Alors que la F1 attend le début de la saison, l’argent est un sujet brûlant, Ross Brawn affirmant que le sport est à “11” depuis trop longtemps, il est temps de “ralentir”.

La saison prochaine, la Formule 1 introduira un plafond budgétaire, mais elle a une longue liste d’exclusions.

Les exemptions comprennent les salaires des pilotes, les salaires des trois meilleurs employés de l’équipe, le développement et la production des moteurs, le marketing, les bonus, les super licences et les frais d’inscription au Championnat du monde.

Le plafond a été fixé à 175 millions de dollars mais a depuis été abaissé à 150 millions de dollars. Certaines équipes, la plupart vocalement McLaren, veulent qu’il soit encore réduit.

Cela a conduit à des discussions sur un plafond à deux niveaux, une échelle mobile ou même 145 millions de dollars pour l’année prochaine, puis 130 millions de dollars pour la saison suivante.

Brawn pense que c’est le bon moment pour la Formule 1 de «revenir» sur ses dépenses.

“C’est peut-être le moment d’une réinitialisation”, a déclaré le patron sportif de F1 à Sky Sports.

“Et un temps pour dire que dans les bons moments, la F1 opérait à un certain niveau, mais il est maintenant temps de prendre une position à ce sujet et de décider si nous avons besoin d’un recalage en termes de coûts et d’investissements nécessaires pour la F1.

«Je pense que lorsque nous avons introduit le contrôle budgétaire, il y avait toujours l’anticipation que si nous avions une crise, nous pourrions baisser le cadran.

«Je pense que pour citer une citation de Spinal Tap, le cadran a été réglé à 11 depuis trop longtemps. Nous devons le réduire. »

L’ancien propriétaire de l’équipe Brawn GP a expliqué qu’avec le succès de la Formule 1 conduisant les équipes à dépenser de plus en plus pour rester au top, cela a à son tour créé un écart toujours plus grand entre les démunis et les démunis.

“Le paradoxe de la F1 est que le succès engendre cela”, a-t-il déclaré. “Si vous êtes une marque comme Mercedes, les récompenses qui découlent du succès en F1 sont si grandes, elles sont bien plus nombreuses que ce que vous dépensez.

«Donc, bien que le budget de Mercedes soit élevé, les récompenses qu’ils obtiennent sont encore plus élevées. Et donc ils peuvent justifier de dépenser un peu plus chaque année.

«Nous nous souvenons tous quand Mercedes était une voiture de vieillard, et maintenant ce n’est pas le cas, c’est la voiture de la hanche. Ils ont changé la perception de Mercedes. Et ils ont fait beaucoup de cela en F1. C’est donc extrêmement précieux.

«Paradoxalement, le succès de la F1 a alors permis à certaines équipes de justifier leurs budgets. Red Bull est pareil. Red Bull est en mesure de montrer un multiple de ce qu’il investit en F1 en termes de retour sur image de marque.

«Nous sommes un sport très réussi, à bien des égards, et en particulier commercialement. Donc, par conséquent, pour ceux qui peuvent le justifier, continue de faire grimper ces budgets et crée un écart entre les équipes qui n’ont pas cette opportunité ou qui n’ont pas cette situation et les équipes qui en ont.

“Il y a trop de vide entre les trois premiers, ce sont vraiment trois équipes qui bénéficient d’un budget élevé, et les autres qui essaient de faire fonctionner un modèle durable.”

