Brawn: DAS est la Formule 1 classique

Un système innovant de direction à deux axes (DAS) de Mercedes est une «Formule 1 classique», mais pourrait être contesté lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la semaine prochaine et sera de toute façon interdit l’année prochaine, a déclaré Ross Brawn, directeur du sport automobile de F1.

Le Britannique, ancien directeur technique de Ferrari qui dirigeait les équipes Honda et Mercedes et a également remporté des titres avec son équipe éponyme Brawn GP en 2009, a déclaré à . qu’il était amusé par le développement.

«Je ne me suis pas engagé à ce sujet. Je l’ai regardé à distance avec un certain amusement, car il s’agit de la Formule 1 classique », a-t-il déclaré après avoir signé un contrat avec le bookmaker en ligne 188BET à Silverstone mardi.

“Quelqu’un a inventé une innovation, ils pensent que c’est correct et admissible et il y a d’autres équipes qui ne pensent pas que c’est correct et admissible et le vrai test viendra à Melbourne.”

La F1 a un processus bien rodé pour contester les innovations qui exploitent les failles dans les règles, les équipes protestant auprès des commissaires et présentant leurs arguments.

Les commissaires rendent ensuite une décision, qui peut à son tour être portée en appel.

«C’est arrivé pour toujours. Et j’ai été impliqué dans beaucoup de ces arguments dans mon histoire, donc je regarde avec amusement », a déclaré Brawn.

Son équipe de 2009 a volé une marche sur le reste du paddock avec un «double diffuseur» qui a permis à l’éventuel champion Jenson Button de remporter six des sept premières courses avant que ses rivaux ne se rattrapent.

Une plainte officielle de rivaux avant la course d’ouverture à Melbourne a échoué, tout comme un éventuel appel.

DAS permet à un conducteur de changer l ‘«angle de pincement» des roues avant dans les coins et sur les lignes droites en poussant et en tirant sur le volant, plutôt que de le déplacer latéralement.

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a déclaré lors des tests que le système n’était pas une surprise pour la FIA, qui avait été tenue informée en cours de route.

«Les règlements de l’année prochaine, car ils sont définis plus clairement, vous ne pourriez pas faire fonctionner ce système l’année prochaine», a déclaré Brawn.

«L’autre élément important est que le système de gouvernance est en train de changer (en 2021), ce qui signifie que même pendant la saison, des ajustements pourraient être apportés à la réglementation s’il y avait un problème suffisamment grave.»

Discutant de la saison à venir, Brawn a déclaré que Mercedes, le champion de Lewis Hamilton, était à nouveau l’équipe à battre, mais avec des problèmes de fiabilité à surmonter.

«Red Bull a l’air de continuer tranquillement, il semble être en bonne position. Ferrari semble avoir un peu de travail à faire », a-t-il déclaré.

«Il y a une bataille fascinante au milieu de terrain et certainement Racing Point a placé le chat parmi les pigeons. Ils cherchent à avoir une voiture très compétitive. »

Le Racing Point, propriété du Canada, a haussé les sourcils avec une voiture qui, admet-elle, est une copie claire du Mercedes vainqueur du titre l’an dernier.

.