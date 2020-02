Brawn: il est temps de se débarrasser des camping-cars «Gin Palace»

Les préoccupations logistiques et environnementales pourraient mettre un terme à l’utilisation des camping-cars «gin palace», explique le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn.

Caractéristique de longue date des courses européennes, Brawn a laissé entendre que les grands camping-cars ultramodernes utilisés par les équipes et les fournisseurs de moteurs peuvent ne pas correspondre à la vision du sport pour un avenir plus vert et plus efficace.

“Nous examinons le transport et tout l’équipement que nous utilisons”, a déclaré Brawn à motorsport.com. «Donc, mes gars en ce moment étudient toutes les formes alternatives de transport, et le train est en fait un moyen très efficace de déplacer des trucs. Le fret maritime est également un moyen très efficace de déplacer les choses en termes d’impact. Nous examinons donc toute la logistique et voyons comment nous pouvons minimiser notre impact.

“Ensuite il y a [the issue of] camping-cars. Nous allons tous à un grand prix et pour neuf courses de l’année, nous avons des camping-cars transportés par des camions, une grande flotte de camions, qui donnent aux équipes les installations dont elles ont besoin.

«Pour les 15 autres courses, ils sont très heureux d’utiliser ce qui se trouve lors de leur arrivée jeudi.

«Nous allons à des courses à l’étranger, par exemple nous allons à Bakou, et vous avez un bel ensemble de préfabriqués tous préparés pour vous. Personne ne se plaint et tout est réalisable

«Ensuite, nous allons à Monza et nous avons nos gin palais avec tous les camions nécessaires pour les transporter. Donc, à l’avenir, nous voulons déménager dans un camping-car ou un centre d’accueil qui pourrait être mis en place avec beaucoup moins d’impact en termes de logistique et de transport que nous avons maintenant. “

Utilisés pour divertir les invités ainsi que pour accueillir les médias et le personnel de l’équipe, les camping-cars sont transportés par camion à travers l’Europe tout en augmentant considérablement l’utilisation du diesel d’un sport qui a déjà annoncé son intention de devenir neutre en carbone d’ici 2030. Déjà prêt à changer l’apparence du sport avec les règlements de l’année prochaine, il semble que Brawn pourrait bientôt fournir un lifting similaire au paddock derrière lui.

.