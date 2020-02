Brawn: Il sera difficile de déplacer le Grand Prix de Chine

La Formule 1 tentera de sauver le Grand Prix de Chine 2020, mais les problèmes logistiques rendront les choses difficiles, a déclaré mercredi le directeur général de la F1, Ross Brawn, après le report de la course en raison de l’épidémie de coronavirus.

Bien que la course du 19 avril à Shanghai ait été suspendue, Brawn a déclaré à . que le premier Grand Prix du Vietnam prévu pour le 5 avril à Hanoi se déroulerait comme prévu.

“Nous discutons avec la FIA, nous discutons avec les promoteurs et nous avons des réunions cette semaine pour voir si nous pouvons trouver une solution”, a déclaré Brawn à . en marge des intronisations au Temple de la renommée du sport automobile canadien. «Nous allons essayer de l’adapter mais ce sera très difficile.

«En ce qui concerne le Vietnam, tous les retours que nous recevons sont un peu comme au Royaume-Uni, il y a eu des cas mais pas un niveau qui nous concernerait.

«Le conseil que nous recevons est qu’il peut aller de l’avant là-bas.»

Brawn n’a pas précisé quand ni où la réunion aurait lieu.

De nombreux événements sportifs internationaux ont été annulés en raison d’un coronavirus, notamment la série de courses automobiles de Formule E entièrement électrique qui a abandonné les plans d’une course dans la ville chinoise de Sanya le mois prochain.

Le virus pseudo-grippal a tué plus de 1 100 personnes et infecté plus de 44 000 en Chine après sa première apparition dans la ville centrale de Wuhan à la fin de l’année dernière.

Même si la Chine peut contrôler l’épidémie, trouver une fenêtre dans un calendrier chargé pour remettre le Grand Prix de Formule 1 de Chine dans le calendrier est problématique.

“Il faudra peut-être une autre course pour se déplacer et c’est une considération majeure et une préoccupation majeure”, a déclaré Brawn. «Ce serait assez stressant pour les équipes de s’intégrer, mais je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne veuille perdre le Grand Prix de Chine.

“Nous faisons de notre mieux mais il n’y a aucune garantie.”

Alors que l’épidémie s’aggravait, Brawn a déclaré que la Formule Un avait simplement manqué de temps pour prendre une décision sur la course et que l’équipement devant être chargé sur les bateaux n’avait plus d’autre choix que de débrancher.

“En raison de la logistique de la Formule 1, une grande partie du fret maritime se préparait à prendre le large et une fois qu’il est parti, nous ne pouvons pas le récupérer, il atteignait vraiment un point crucial où nous avions pris une décision”, a déclaré Brawn. .

“L’autorité organisatrice en Chine et les promoteurs ont indiqué qu’ils ne voyaient vraiment pas la situation se résoudre au moment où la course a eu lieu, nous avons donc accepté un report.”

.