Brawn: Lewis mérite d’être aux côtés de Schumi

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a fait l’éloge de Lewis Hamilton, affirmant qu’il le placerait dans la même classe que Michael Schumacher.

Ayant travaillé aux côtés de Schumacher et Hamilton pendant son temps avec Mercedes, Brawn est particulièrement qualifié pour discuter des deux pilotes, et croit que le champion à six reprises Hamilton possède des capacités similaires à celles du septuple champion Schumacher.

“Ils sont tous deux extrêmement talentueux dans ce qu’ils font dans la voiture et dans les moments où ils sortent quelque chose de nulle part”, a déclaré Brawn au Guardian.

«Certains des tours de qualification que Lewis a effectués ont laissé l’équipe sans voix. Michael était le même, il n’y a parfois que des pilotes qui peuvent le faire. »

En course en Formule 1 de 1991 à 2006, et de nouveau de 2010 à 2012, Schumacher a terminé sa carrière après avoir battu pratiquement tous les records du livre de F1. Maintenant, Hamilton entre dans une étape de sa carrière où les chiffres allemands sont fermement à portée de main, et Brawn espère que ses réalisations ne seront pas dénigrées par la qualité des voitures que Mercedes lui a fournies.

“Lewis l’a mérité, il a mérité tous les championnats qu’il a remportés”, a-t-il déclaré. «Il s’est mis dans la bonne équipe au bon moment et il est au sommet de sa performance. Il ne fait pas d’erreurs et est un pilote fantastique, sa performance est exceptionnelle. »

«Ce n’est pas comme si Lewis gagnait par chance. Il gagne parce qu’il fait un travail fantastique et vous devez lui donner du crédit. »

Interrogé sur la façon dont Hamilton se compare directement à Schumacher, Brawn n’était pas aussi ouvert, suggérant que la différence d’époque rend la comparaison difficile.

“C’étaient des voitures différentes, des époques différentes, des compétitions différentes”, a-t-il déclaré. «Lewis est incroyablement professionnel, dévoué et engagé, mais Michael avait une intensité de détails sur la voiture dont Lewis n’a pas besoin.

“Michael est né à une époque où il n’y avait pas la technologie actuelle. L’analyse des données était assez grossière. Maintenant, un conducteur descend de la voiture et l’ingénieur a une analyse du comportement de la voiture à chaque coin de rue. Lorsque j’ai travaillé pour la première fois avec Michael, nous avions une feuille avec les numéros des coins et il devait expliquer où il avait sous-viré ou surviré et nous analyserions ensuite cela. »

Pour Brawn personnellement, cela fait maintenant plus de six ans qu’il était à l’intérieur d’une équipe de F1. Maintenant dans sa quatrième année avec Liberty Media, son objectif n’est pas de gagner des championnats, mais d’apporter des changements significatifs au championnat lui-même.

“Ces voitures sont actuellement terriblement aérodynamiques lorsqu’elles se rapprochent”, a expliqué Brawn. «Ils ont une pléthore de morceaux qui tombent dès qu’ils se regardent. Ce n’est pas une voiture de course, vous ne voulez pas de char mais vous voulez quelque chose qui soit suffisamment robuste pour courir correctement et nous l’avons perdu. “

Un problème que Brawn espère résoudre avec l’introduction de nouveaux règlements techniques pour 2021, il espère également que des mesures telles que le plafond budgétaire peuvent éloigner le sport d’un système qui a longtemps lutté avec l’équilibre concurrentiel.

“Nous nous éloignons de cette unanimité qui a toujours bloqué tout ce qui se passe”, a déclaré Brawn. «Cela a été contre-productif. Nous nous éloignons de la situation rigide et verrouillée où les choses ne peuvent pas changer même quand elles sont mauvaises. Développer la F1, ce n’est pas seulement une réglementation technique ou sportive, c’est une réglementation financière et une gouvernance. »

.