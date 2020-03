Brawn: L’expansion rapide de COVID-19 a surpris tout le monde

Les patrons de la Formule 1 ont discuté de la suspension du début de la nouvelle saison jusqu’en juin après l’annulation du Grand Prix d’Australie après que le lever de rideau traditionnel du sport à Albert Park a été officiellement suspendu 90 minutes seulement avant le début de la FP1 vendredi.

Cela fait suite au retrait de McLaren de l’événement après qu’un de leurs mécaniciens ait été testé positif pour le coronavirus, jeudi. Cela a déclenché des réunions pour éliminer un plan.

Bien que la course à huis clos du week-end prochain à Bahreïn doive encore être officiellement annulée, il est entendu que la vision du cirque itinérant du sport est de retarder la campagne jusqu’au Grand Prix d’Azerbaïdjan, au crayon pour le 7 juin, au plus tôt. .

Dans l’état actuel des choses, la saison devrait se terminer à Abu Dhabi le 29 novembre, mais l’agence de presse PA comprend maintenant que la course pourrait être repoussée jusqu’en décembre pour laisser place au Grand Prix chinois reporté du mois prochain et à la course inaugurale au Vietnam, actuellement au crayon pour le 5 avril, pour être resserré dans un calendrier revigoré.

Le Grand Prix des Pays-Bas, le premier en Hollande depuis 36 ans, doit avoir lieu le 3 mai, mais il pourrait maintenant être déplacé en août, avec la pause estivale habituelle du sport supprimée. Dix-huit courses peuvent être organisées en six mois.

Le Grand Prix historique de Monaco, qui se déroulera le 24 mai, pourrait devenir la plus grande victime du sport, alors qu’il n’y aurait peut-être pas de place pour les courses à Bahreïn et en Espagne. Il n’est pas prévu que le cycle ici à Melbourne soit reprogrammé pour plus tard dans l’année.

“Nous étions très désireux de participer à la course”, a déclaré Brawn. «C’est un événement très positif. Nous voulions démarrer la saison de F1. C’est une grande course avec de grands fans et un merveilleux week-end. Nous avons un grand impact sur l’économie ici et cela a également un impact sur notre économie.

«La F1 doit fonctionner, nous devons la faire fonctionner, alors nous avons examiné toute la situation et lorsque nous avons décidé de partir, nous avons examiné les différentes dynamiques.

«Ce qui a probablement surpris tout le monde, c’est l’expansion rapide de ce problème. L’escalade de nouveaux cas, certainement dans des pays comme l’Italie, où elle est devenue presque verticale. Personne n’aurait pu s’y attendre.

«J’ai parlé à [Ferrari chief] Mattia Binotto à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, son humeur a changé au cours des cinq ou sept derniers jours, par rapport à ce qu’il voyait en Italie. Nous étions donc sur ce navire qui a navigué et nous étions optimistes que nous pourrions le traverser, que nous pourrions démarrer la Formule 1 et apporter un peu de soulagement dans les moments difficiles.

“Une fois que nous avons eu le cas positif, une fois qu’une équipe ne pouvait plus courir à cause de cela, nous avons clairement eu un problème que nous devions résoudre.”

La nouvelle campagne a été lancée dans le chaos aux premières heures de vendredi matin, après que les équipes aient décidé de ne pas organiser la course en Australie.

Il est entendu qu’ils ont voté 7-3 en faveur de l’annulation de la course, menant la F1 et son organe directeur, la FIA, à annuler l’événement.

Brawn a expliqué le retard qui a eu la F1 dans la tourmente totale jeudi soir et jusqu’aux petites heures du matin à Melbourne: «Il y a eu des consultations avec les équipes, les autorités médicales, la FIA et les promoteurs ici. J’ai été debout toute la nuit. Nous avions tellement de problèmes à résoudre. Nous devions réunir les équipes et tenir une réunion. Tout cela prend du temps.

«Ce n’est pas une autocratie totale car nous ne pouvons tout simplement pas prendre de décision. Nous avons tellement de facteurs à prendre en compte. Je pense que nous avons fait un assez bon travail pour arriver à la bonne conclusion avec autant d’intervenants impliqués. Nous parlons à la FIA, qui est en Europe sur un fuseau horaire Europe, et nous avons dû parler à [FIA President] Jean Todt.

“[F1 CEO] Chasse [Carey] était malheureusement dans les airs, volant entre le Vietnam et ici. C’était donc une période assez stressante. Considérant que nous avons tout réglé en 12 heures, pour quelque chose d’aussi important, c’était bien. »

«Nous avions établi avec les autorités sanitaires ce qui se passerait si nous avions un cas, cinq cas, 10 cas, mais ce que vous ne savez jamais avec ces cas, c’est ce que l’association est avec les gens autour. Avoir un cas avec 14 personnes devant être isolées, ce qui a frappé cette équipe [McLaren] hors service.

«Si ce cas avait été quelqu’un avec un profil différent, une responsabilité différente, cela n’aurait peut-être pas autant affecté une équipe. Il y a certaines choses que vous pouvez passer à prédire pour toujours et vous ne saurez jamais ce qui va se passer. En réalité, nous avons trouvé le cas, la personne qui était positive dans le paddock. C’est le mérite des autorités. Ils ont été identifiés, testés, les procédures ont fonctionné. »

Avec la pandémie de coronavirus changeant de paramètres chaque jour, Brawn a déclaré à propos des courses à venir: «Je ne pense pas que quiconque ait connu [a situation like] cela dans leur vie. J’ai traversé une crise financière, des drames et l’ampleur de cette situation en ce moment est énorme.

«Nous faisons le bilan de la situation maintenant et de ce que nous avons appris de ce week-end. Nous devons être réalistes quant au moment où cela peut recommencer, et c’est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. Nous avons l’intention de reconstruire la saison et d’essayer d’accueillir autant de courses perdues que possible.

«Je pense que les gens doivent maintenant faire preuve de tolérance quant à la façon dont nous construisons la saison, pour le reste de l’année. Je pense que l’équipe est au bon endroit pour réaliser que c’est nécessaire », a ajouté Brawn.

L’équipe Mercedes de Lewis Hamilton avait initialement demandé que la course se poursuive lors du premier tour de scrutin. Mais les champions du monde ont changé d’avis après une réunion tendue impliquant les dirigeants de l’équipe sportive et Brawn dans un hôtel du centre-ville de Melbourne.

Vendredi, Red Bull, leur équipe sœur AlphaTauri et Racing Point étaient heureux de poursuivre leurs essais.

Une annonce officielle a ensuite été retardée jusqu’à 10 heures, heure locale. Il y avait de la confusion lorsque des milliers de fans se sont rassemblés devant le parc d’Albert Park avec Paul Little, président de l’Australian Grand Prix Corporation, pour dire à la télévision locale que la course allait se poursuivre. Le mot est alors arrivé que le grand prix avait été abandonné.

Hamilton, six fois champion du monde de F1, qui avait déjà profondément critiqué la décision du sport de se diriger vers Melbourne, a salué la décision de la F1.

