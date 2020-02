Brawn: Nous allons essayer de faire bouger le Grand Prix de Chine

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a révélé qu’il était douteux que l’épidémie de coronavirus permette au Grand Prix de Chine de se dérouler dans son créneau horaire d’avril, mais pourrait encore se produire plus tard dans la saison.

Le virus, qui est originaire de la ville chinoise de Wuhan et a fait 563 morts dans le pays, a déjà précipité l’annulation ou le report de chaque événement sportif majeur jusqu’à la fin mars.

Prévu pour se dérouler du 17 au 19 avril, Brawn a déclaré jeudi à un groupe de journalistes sélectionnés que la F1 serait probablement la prochaine.

“Je pense que s’il y a une probabilité que cela ne se produise pas en avril, cela sera reporté”, a-t-il déclaré.

«Nous laisserons l’opportunité de voir si la course peut se dérouler plus tard dans l’année. La Chine est un marché enthousiaste et en croissance. Nous aimerions donc avoir une course en Chine. “

“Nous attendons que le promoteur et les autorités chinoises prennent la décision finale, ce que je pense qu’ils feront.”

Si la course devait être déplacée, Brawn a indiqué qu’elle n’aurait pas lieu dans le cadre d’un échange avec un autre événement.

“Nous ne ferions probablement pas cela. Nous allons juste essayer de trouver une fenêtre sur le moment où la course pourrait avoir lieu vers la fin de l’année. »

Brawn a ensuite déclaré qu’il s’attendait à une décision ce mois-ci, avec des problèmes logistiques nécessitant qu’elle ne soit pas retardée davantage.

«Il y a deux délais logistiques. La première, c’est quand tout le fret maritime passe, c’est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, les choses comme le carburant et ainsi de suite vont sur un navire.

“Mais ce n’est pas désastreux si cela change et doit être ramené.

«Ensuite, nous commençons à mettre physiquement des gens là-bas.

«C’est un gros défi pour les gens qui se préparent pour la course. C’est une étape critique.

«Et cela arrivera dans deux ou trois semaines. Je pense que c’est le moment où vous devez vraiment dire quelle est la situation. “

