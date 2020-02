Brawn: Nous ne voulons pas qu’un championnat soit remporté à cause d’une échappatoire

La formule 1 prévoit d’apporter des modifications à son système de gouvernance à partir de 2021 afin de rendre plus difficile l’exploitation des échappatoires, explique le directeur général Ross Brawn.

Au milieu d’une vague de modifications des règlements sportifs, techniques et financiers de la F1 qui seront introduites la saison prochaine, la FIA et la F1 espèrent avoir le pouvoir de modifier les règles en milieu de saison sans le consensus des dix équipes, comme cela est actuellement requis.

Au lieu de cela, il y aura dix voix attribuées chacune aux équipes, à la direction de la F1 et à la FIA. La modification d’une règle pour la saison suivante nécessiterait 25 voix sur 30, tandis que sa promulgation immédiate nécessiterait 28 voix.

«Dans le passé, la gouvernance a été que les équipes doivent toutes accepter de faire un changement. Nous poussons à travers la gouvernance où nous pouvons apporter des changements beaucoup plus à court terme qu’à l’heure actuelle », a déclaré Brawn sur le site officiel de F1.

«Si vous exploitez une échappatoire à l’avenir, vous pouvez être arrêté à la prochaine course, ce que vous ne pourriez jamais faire maintenant. Donc, le diffuseur Brawn – en l’occurrence, il y avait trois équipes qui l’avaient, donc il aurait continué – mais si une équipe se démarque avec une solution qui n’a jamais été conçue, n’a jamais été imaginée et détruit l’ensemble principe de ce qui tente de se faire, la gouvernance permettrait, avec un soutien suffisant des autres équipes, d’y mettre un terme. C’est une toute autre philosophie.

“Ensuite, ce qui se passe, c’est que quelqu’un qui a une échappatoire pense,” Est-ce que je veux l’utiliser ou est-ce que je veux en parler à la FIA comme il n’était pas prévu? “. Vous avez trouvé une faille dans le règlement et vous vous présentez à la première course et la FIA dit: “ Désolé, ce n’était pas prévu, nous allons tenir une réunion maintenant et si tout le monde est d’accord, à part vous, nous allons l’arrêter “.”

En ce qui concerne Brawn, une telle capacité à manier le marteau d’interdiction n’étouffera pas l’innovation, soulignant qu’il existe une différence entre une «excellente idée» et une «qui corrompt le principe» de la réglementation.

“Une excellente idée est l’exploitation de la réglementation dans les limites prévues”, a-t-il déclaré. «Si quelqu’un propose quelque chose qui était un jeu de mots, ou une interprétation qui n’a jamais été voulue, cela corrompt complètement le principe.»

Dans tous les cas, Brawn insiste sur le fait qu’il s’agit d’un geste important pour s’assurer que le sport maintient un équilibre compétitif.

«Quel est le choix? Soit vivre avec lui pendant un an, et avoir quelque chose qui n’est pas une grande compétition, soit nous le changeons, le remettons en place et remettons la compétition là où elle est.

«Prendriez-vous ce risque d’entrer dans le championnat avec une interprétation qui était risquée si vous saviez qu’elle pourrait être arrêtée? Par conséquent, l’évolution et la façon dont ces choses évolueront seront différentes. La philosophie serait différente.

“Ce que nous ne voulons pas – et je le dis avec une certaine hypocrisie [Brawn’s eponymous team did the championship double in 2009 with the double diffuser] – c’est que nous ne voulons pas gagner un championnat à cause de l’échappatoire.

«Nous voulons des personnes avec un ensemble de réglementations bien comprises qui seront les meilleures dans ce qu’elles font. Je pense qu’ils doivent compter sur nous et la FIA, que nous n’allons pas pénaliser quelqu’un qui a une bonne idée. C’est subjectif. Mais est-ce une bonne idée que quelqu’un mette une virgule au mauvais endroit dans le règlement, ce qui signifie qu’un avocat peut l’interpréter de manière diverse? Je ne pense pas que ce soit. “

