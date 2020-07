Brawn pense que Vettel est distrait par la hache Ferrari

Date publiée: 6 juillet 2020

Ross Brawn pense que Sebastian Vettel doit être distrait par la décision de Ferrari de le retirer de l’équipe à la fin de la saison.

Vettel n’a récolté qu’un seul point lors de l’ouverture de la saison du Grand Prix d’Autriche un week-end où il a été révélé que la décision de quitter la Scuderia à la fin de la campagne en cours était loin d’être réciproque.

Le quadruple champion du monde est passé du choix numéro un à se faire dire que son contrat ne sera pas renouvelé et que le demi-tour pèsera beaucoup dans son esprit selon Brawn.

« Ce fut un début difficile pour la dernière saison de Sebastian avec l’équipe », a déclaré Brawn via le site officiel de Formule 1.

«Tout doit tourbillonner dans sa tête, après avoir découvert que Ferrari ne voulait pas renouveler ses services pour la saison prochaine.

«Parfois, les choses qui découragent un conducteur sont assez subtiles. Sebastian est apparu surpris et choqué par ce qui s’est passé et cela doit être une distraction, c’est compréhensible.

«Il était clair que Ferrari était dans une position difficile après les qualifications, leur performance de leur propre aveu était décevante.

«Dimanche, Charles a montré à quel point il était un pilote talentueux, gérant judicieusement ses chances de prendre une deuxième place opportuniste.

«C’est dans ces courses difficiles que la détermination et le talent d’un pilote très spécial se manifestent.

«Mais Ferrari doit rapidement améliorer la situation, faute de quoi la saison sera très difficile.

« Ils ont l’intention d’améliorer la voiture pour la Hongrie, ce qui est encourageant, mais le début de l’année est plus difficile qu’ils ne l’avaient prévu. »

Le Grand Prix d’Autriche a marqué la fin d’une longue attente de sept mois pour le retour de la Formule 1 et Brawn était ravi des opérations quotidiennes au cours du week-end.

Il a ajouté: «Ce week-end en Autriche a été le résultat de trois mois de travail extrêmement dur qui n’auraient pas pu être achevés sans la collaboration exceptionnelle entre la Formule 1, l’instance dirigeante de la FIA, les 10 équipes et les organisateurs de la course.

«Ce fut un énorme effort d’équipe pour démarrer cette saison – et nous sommes ravis de la façon dont le week-end de course s’est déroulé. Je ressens un grand soulagement d’arriver là où nous en sommes maintenant.

«L’événement s’est bien déroulé, avec zéro test positif pour Covid-19 dans plus de 4 000 tests de personnel de F1 samedi. Les procédures strictes et rigides que nous avons mises en place visaient à assurer la sécurité de tous et nous sommes raisonnablement satisfaits de la façon dont cela s’est passé.

« Il y a encore beaucoup de raffinements que nous pouvons apporter après nos expériences ce week-end, et il y a eu quelques petits changements avant la course de la semaine prochaine, mais je pense que nous avons jeté les bases pour avancer dans cette ère de Covid.

