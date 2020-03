Brawn: Si une équipe ne peut pas entrer dans un pays, nous ne pouvons pas avoir de course

La Formule 1 n’a pas pu organiser une course de championnat du monde dans un pays qui refuse l’accès à une équipe en raison de restrictions sur les coronavirus, a confirmé mardi le directeur général du sport automobile, Ross Brawn.

L’Italie, qui abrite l’équipe Ferrari la plus ancienne, la plus glamour et la plus performante du sport, est l’un des pays les plus touchés par l’épidémie avec plus de 50 décès et plus de 2000 cas confirmés.

Certains pays, y compris le Vietnam qui accueille son tout premier grand prix le 5 avril, ont imposé des périodes de quarantaine à toute personne venant ou ayant séjourné en Italie pendant une période de deux semaines avant son entrée.

Cela a soulevé des inquiétudes dans certains milieux quant à la capacité de Ferrari à participer.

«Si une équipe est empêchée d’entrer dans un pays, nous ne pouvons pas avoir de course. Pas une course de championnat du monde de F1, de toute façon, car ce serait injuste », a déclaré Brawn à . lors d’une signature de parrainage avec le partenaire de paris 188BET.

«Évidemment, si une équipe fait son propre choix de ne pas participer à une course, c’est sa décision. Mais lorsqu’une équipe est empêchée de participer à une course en raison d’une décision du pays, il est difficile d’avoir une compétition équitable », a-t-il ajouté.

La saison de F1 commence à Melbourne le 15 mars, avec Bahreïn le week-end suivant. Le Grand Prix de Chine prévu à Shanghai le 19 avril a déjà été annulé à cause du virus.

Le MotoGP a annulé sa manche d’ouverture au Qatar ce week-end après la mise en quarantaine imposée par l’État du Golfe aux visiteurs en provenance d’Italie.

Brawn a déclaré que la F1 était en train de négocier avec les autorités sanitaires vietnamiennes: «Ils veulent que la course se passe, mais ils doivent également protéger leur population. Nous cherchons donc quelles solutions nous pouvons trouver pour nous assurer que tout le monde est à l’aise avec les dispositions.

«Il se passe beaucoup de choses en ce moment et cela change au jour le jour. Il est difficile d’être définitif maintenant, mais nous allons trouver des solutions. “

Selon Brawn, les autorités australiennes étaient heureuses de poursuivre leur course et la Formule 1 coopérait sur les contrôles et les mesures: «C’est une situation très grave, donc je ne veux pas la minimiser. Mais nous essayons d’avoir des courses. Nous devons les faire de manière responsable.

“Nous minimisons le nombre de personnes dans le paddock, nous demandons aux équipes d’envoyer un nombre minimum de personnes dont elles ont besoin pour une course”, a-t-il expliqué.

Il est également prévu une charte pour emmener le contingent italien de Formule 1 directement de Melbourne à Bahreïn, sans que personne ne quitte l’avion pendant une escale de ravitaillement, et avec un contrôle à l’arrivée.

Outre Ferrari, l’équipe AlphaTauri appartenant à Red Bull est basée en Italie, tout comme le fournisseur de pneus Pirelli et le fabricant de freins Brembo.

Le Circuit international de Bahreïn a déclaré mardi qu’il mettait en place des “mesures spécifiques” pour les équipes, les administrateurs, les diffuseurs et les médias.

Il a demandé les noms et les détails des vols de toute personne qui avait visité ou transité par un certain nombre de pays, dont l’Italie, ou qui prévoyait d’arriver via les Émirats arabes unis.

