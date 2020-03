Briatore: Personne ne met la pression sur Hamilton

L’absence de compétition de Lewis Hamilton signifie qu’il ne peut pas être considéré au même niveau que Michael Schumacher, explique l’ancien directeur de l’équipe de Benetton et Renault, Flavio Briatore.

À une heure du record de sept championnats de pilotes de Schumacher après son titre en 2019, Hamilton se rapproche rapidement de la place de l’Allemand dans le livre des records.

Cependant, Briatore ne croit pas que les chiffres racontent toute l’histoire.

“Vous devez reconnaître que, quand Michael est arrivé [in F1], le climat était difficile », a-t-il déclaré au podcast Beyond the Grid de Formule 1. “Vous parlez de Nigel Mansell, vous parlez [Ayrton] Senna. Maintenant c’est moins, la concurrence. Vous avez deux pilotes, trois pilotes… Personne ne met la pression [on Hamilton].

“S’il conduisait comme un chauffeur de taxi avec une main à l’extérieur de la voiture, [he’d still be] tout gagner parce qu’il est un super pilote, il est fantastique. “

Rejoignant le Benetton de Briatore vers la fin de la saison 1991, Schumacher s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs talents du sport, bien que ce ne soit qu’en 1994 – la saison où Senna a été tué lors de la quatrième course à Imola, et Mansell n’a couru que quatre fois en sa place – qu’il a percé pour remporter son premier championnat des pilotes, devançant le coéquipier de Senna Williams Damon Hill par un seul point. L’Allemand a continué à dominer la saison 1995 avant de passer à Ferrari en 1996, où il a remporté cinq couronnes de pilote consécutives de 2000 à 2004.

En ce qui concerne les performances de Hamilton, Briatore maintient qu’il n’y a qu’un seul autre pilote sur la grille capable de le défier, avec le potentiel pour qu’un autre rejoigne finalement le combat.

“Il n’y a que deux étoiles en Formule 1 – Hamilton et [Max] Verstappen.

“[Charles] Leclerc est jeune, gros ballons, dont il fait la démonstration. Je crois que si j’étais Ferrari, j’aurais mis Leclerc il y a deux ans à la place de [Kimi] Raikkonen, parce que vous savez, avec Raikkonen vous n’allez nulle part, vous ne gagnerez jamais rien avec lui … je voudrais [have taken] le risque de mettre Leclerc. Leclerc est un gars vraiment très fort. Mais Leclerc n’est pas reconnaissable maintenant. Verstappen est pour moi le pilote le plus incroyable. Il est fantastique dans la manière de dépasser. “

Fait intéressant, le père de Verstappen, Jos, a couru pour Briatore aux côtés de Schumacher en 1994, mais en ce qui concerne l’Italien, il n’y a pas de comparaison.

“Pas de question. Le nom est le même, mais le chauffeur est complètement différent… Je dis au père: «Jésus-Christ, j’aurais aimé avoir ton fils dans la voiture et pas toi!» »

