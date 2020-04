Briatore sur Alonso: «La seule connerie était avec McLaren»

Date publiée: 8 avril 2020

Flavio Briatore, ex-patron de Formule 1 de Fernando Alonso, a déclaré qu’il regrettait la carrière de l’Espagnol – mais son premier passage chez McLaren n’était que «bullsh * t».

Alonso est arrivé chez McLaren en 2007 au sommet du monde après avoir remporté deux titres consécutifs de championnat du monde avec Renault en 2005 et 2006.

Mais le déménagement et la relation ont rapidement tourné au vinaigre avec sa nouvelle équipe alors que la lutte pour le pouvoir et la politique occupaient le devant de la scène avec son coéquipier recrue de l’époque, Lewis Hamilton.

Les tensions ont atteint leur apogée avec l’explosion du scandale Spygate, qui a entraîné l’exclusion de McLaren du Championnat du monde et une amende record pour avoir été en possession d’informations confidentielles concernant leurs rivales Ferrari.

Alonso est parti après seulement un an avec sa réputation endommagée et est retourné à une équipe Renault alors non compétitive.

Alors que Briatore pense que le premier sort McLaren d’Alonso était «bullsh * t», les plus grands regrets sont venus plus tard dans la carrière d’Alonso quand il a rejoint Ferrari.

“La seule connerie allait à McLaren”, a déclaré Briatore au Corriere dello Sport d’Italie.

«Le grand regret est Ferrari, il a perdu deux championnats du monde sans faute de sa part. [In 2010] C’était trop dur, je n’avais jamais vu Fernando pleurer avant.

«L’histoire de la F1 aurait changé, l’année suivante, avec une motivation incroyable, il aurait encore gagné et Domenicali et Montezemolo seraient restés [for years to come]. “

Briatore a également été demandé qui ferait son podium de pilotes de Formule 1 de tous les temps. Il n’est pas surprenant de voir Alonso sur l’une des étapes.

«J’aurais Senna et Schumi ensemble, parce que nous ne pouvions pas vraiment les voir s’affronter… puis Fernando.

«Si j’avais une équipe, je le prendrais. C’est un rottweiler et il fait très peu d’erreurs. »

