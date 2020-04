Brown appelle Ferrari à «l’éthique» pour divulguer les détails de l’accord sur le moteur

Date publiée: 29 avril 2020

Avec Ferrari jaillissant du devoir éthique dans son opposition à un plafond budgétaire réduit, Zak Brown a appelé l ‘”éthique” de la Scuderia à divulguer les détails de son accord avec la FIA.

L’année dernière, des questions ont été soulevées sur la légalité du groupe motopropulseur de Ferrari et si celui-ci avait dépassé les capteurs FIA.

Cela a conduit l’organe directeur du sport automobile à publier des directives techniques et à saisir des composants moteurs de Ferrari, d’un de ses clients et d’une équipe non Ferrari.

Cependant, des mois plus tard, la FIA ne savait toujours pas exactement ce qui se passait et a conclu un accord secret avec l’écurie italienne.

Les rivaux étaient furieux et ont écrit à la FIA pour lui demander des détails.

Cependant, le président Jean Todt dit qu’il ne pourrait en libérer aucun, mettant le blâme sur Ferrari.

“Si vous me demandez, j’aimerais pouvoir donner tous les détails de la situation, mais ils [Ferrari] opposé », a expliqué le Français.

“Donc, je veux dire, ils ont été sanctionnés mais nous ne pouvons pas donner le détail de la sanction.”

Étant donné que Ferrari a été sanctionnée, cela impliquerait qu’il se passait quelque chose de fâcheux, et si tel était le cas, la sanction – du moins selon Red Bull – aurait dû être une perte de points de championnat ou même une disqualification.

L’accord n’a valu à Ferrari aucun ami dans le paddock.

L’opposition italienne ne s’oppose pas non plus à une réduction du plafond budgétaire, le patron de l’équipe Mattia Binotto affirmant qu’il a un «devoir éthique» de protéger son personnel.

Le chef McLaren Brown estime que si Binotto est une question d’éthique, il devrait peut-être faire appel à ces informations et divulguer les détails de l’accord FIA de Ferrari.

Brown a déclaré à Motorsport.com: «Je suis tout à fait pour avoir des devoirs éthiques.

«Et, dans le respect de l’éthique, je pense que ce serait formidable si Mattia partageait avec nous, comme la FIA s’est portée volontaire pour partager, quels étaient les détails derrière l’accord secret auquel ils étaient parvenus au sujet de la violation présumée des règlements autour de leur moteurs.

“Bien que nous soyons sur le sujet de l’éthique et de la transparence, je pense que ce serait un bon moment et un bon moment.”

