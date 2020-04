Brown de McLaren fait exploser Ferrari au-dessus de la position du plafond budgétaire · .

Le directeur de l’équipe McLaren, Zak Brown, a vivement critiqué l’opposition de Ferrari à une nouvelle réduction du plafond budgétaire de la Formule 1.

Dans une conférence de presse jeudi soir, Brown a rejeté les arguments de Ferrari contre l’abaissement du plafond, disant qu’ils “ne s’accumulent pas, ne se contredisent pas et ne reflètent pas exactement ce que je pense être la réalité”.

Il a également mis au défi le rival de McLaren, vieux de plusieurs décennies, de révéler pourquoi il avait empêché la FIA de divulguer les détails du règlement conclu par les deux parties à la suite d’une enquête sur son unité de puissance l’année dernière.

Hier, Ferrari a décrit les plans visant à réduire le plafond prévu pour 2021 de 175 millions de dollars plus les exceptions à moins de 145 millions de dollars comme une «demande exigeante». Il a averti qu’il pourrait participer à d’autres championnats, ce que certains ont considéré comme une menace voilée de quitter la F1.

Brown a déclaré que l’autre représentant de l’équipe à qui il avait parlé était indigné par la réponse de Ferrari, et a abordé leur position dans une allocution de 10 minutes au début d’une téléconférence avec des médias, y compris .:

“Nous sommes évidemment dans une situation où, si la Formule 1 respecte ses anciennes habitudes, nous courons tous un risque extrême pour l’avenir de la Formule 1”, a déclaré Brown. «Et je pense que si nous pensons à l’avenir et que nous arrivons au temps, nous pouvons non seulement survivre à ce qui se passe en ce moment, mais je pense finalement que le sport peut prospérer et que nous gagnons tous.

«Quand je regarde les divers commentaires qui ont été faits, je suis pour un bon débat sain, mais les commentaires que l’on me présente ne s’accumulent pas, ne se contredisent pas et ne reflètent pas exactement ce que je pense être réalité.

À la fin de la journée, tout tourne autour des fans. Parce que si vous vous entendez bien avec les fans, tout le reste se mettra en place: les promoteurs voudront plus de courses, les gouvernements voudront plus de courses, il y aura plus de sponsors, il y aura plus de télévision, il y aura plus d’audience télévisée, il y aura plus de journalistes couvrant le sport. Et je pense que nous avons une réelle opportunité ici d’avoir une Formule 1 saine pour aller de l’avant. »

«Dévaluer la Formule 1»

“On parle de dévaluer la Formule 1 comme l’apogée du sport automobile si nous abaissons le plafond des coûts à – choisissez un chiffre, 135 millions de dollars, 125 millions de dollars.

«Nous connaissons tous assez bien le sport automobile pour qu’il n’y ait pas une autre forme de sport automobile même proche de la Formule 1 en ce qui concerne la sophistication technique du sport et pour une dépense de 180 millions de dollars qui, n’oublions pas non plus, ce n’est qu’une partie des dépenses. Selon ce que vous payez à vos chauffeurs, à vos moteurs, vous êtes toujours au nord de 200 millions de dollars.

«Je ne connais pas une autre forme de sport automobile qui soit à distance proche de ce niveau de dépenses, la taille des équipes de course – même si certaines équipes doivent réduire leur taille. La majorité des autres sports motorisés sont une sorte de châssis de spécifications et il y a quelques moteurs à choisir ou un moteur de spécifications, quelques moteurs à choisir. Certains sont presque complètement spec

“Je ne crois donc pas du tout qu’un plafond budgétaire réduit compromet l’ADN de la Formule 1 en tant que leader technologique du sport automobile.”

Voitures clients

«Une autre des solutions proposées est également contradictoire: les voitures des clients. Si le sport est tourné vers l’avenir, la dernière fois qu’il y avait des voitures de clients, je pense que c’était dans les années 1970.

“Donc, si la Formule 1, qui consiste à être un constructeur, et cela fait des décennies qu’il n’y a pas eu de voitures clientes, je ne vois pas comment cette solution potentielle est cohérente avec l’autre commentaire selon lequel l’ADN de la Formule 1 est un championnat des constructeurs” et évolution technologique. Cela ressemble à la solution des années 70. »

“Ce n’est pas une question de profit”

“” Ce n’est pas une question de profit “, était un autre commentaire. Je suis d’accord. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’équipes, vraiment aucune, qui réalisent des bénéfices. Je ne crois pas que les personnes impliquées dans la Formule 1 soient impliquées pour générer des bénéfices, je pense qu’elles sont là pour générer de la valeur de franchise et chaque équipe a des raisons différentes pour lesquelles elles sont en Formule 1 et une grande partie de cela est de livrer valeur pour d’autres entreprises, que ce soit le secteur des boissons ou le secteur des voitures de route.

“Mais comme vous le savez tous, le nouveau partage des revenus va être amélioré. La meilleure équipe reçoit cinq fois plus que l’équipe la moins financée par la Formule 1. Donc, je suggère que si ce n’est pas une question de rentabilité, il faudrait peut-être revoir encore une fois quelle devrait être la répartition de l’économie du sport. Si nous examinons probablement l’une des formes de sport les plus réussies et la répartition des revenus la plus équilibrée, je pense que vous considérez la NFL comme un modèle qui, même si elle a les grandes équipes et les petites équipes, les petites équipes ont la capacité de gagner le Super Bowl et, de temps en temps, ils le font. “

“Prenez notre temps”

«Un autre commentaire était que nous ne devrions pas réagir à la hâte et prendre notre temps. Je ne sais presque pas quoi dire à cela. Je pense que nous reconnaissons tous que dans les temps modernes, nous traversons la plus grande crise que le monde ait connue. Nous avons des pays fermés. Nous avons des industries fermées. Et ne pas être pressé d’aborder ce qui se passe, je pense que c’est une erreur critique. C’est vivre dans le déni.

«Je pense que vous constaterez que presque tous les présidents, premiers ministres ou PDG du monde entier sont pressés de s’attaquer de front à ce problème. Et je pense qu’aucun de nous ne sait combien de temps cela va durer ni combien de temps et quelle sera la profondeur de l’impact. Mais pour prendre notre temps, je pense que c’est une très mauvaise stratégie de leadership. Certainement pas celui que moi-même ou McLaren et de nombreux PDG à qui j’ai parlé dans le monde prennent. Je n’ai pas entendu «prendre notre temps» être à l’approche de qui que ce soit. »

«Devoir éthique envers les employés»

«Vous avez un devoir éthique de prendre soin des employés? Tout à fait d’accord. Je pense que c’est une période très difficile.

«Je ne comprends pas très bien le commentaire sur la possibilité de chercher ailleurs pour courir. Je ne vois nulle part ailleurs qui a l’ADN de la Formule 1. Et aussi connaissant assez bien le sport automobile, je pense que si vous participiez à toutes les autres formes de course automobile combinées, vous seriez toujours surchargés de personnel. Je ne suis donc pas sûr de suivre à la fois la logique «ADN» et «mettre les gens au travail» dans d’autres formes de sports motorisés.

«Je suis tout à fait pour avoir des devoirs éthiques et dans le sens de l’éthique, je pense que ce serait formidable si Mattia partageait avec nous, comme la FIA s’est portée volontaire pour partager, quels étaient les détails derrière l’accord secret auquel ils sont parvenus au cours de la violation présumée de la réglementation concernant leurs moteurs. Donc, alors que nous sommes sur le sujet de l’éthique et de la transparence, je pense que ce serait un bon moment et un bon moment. “

